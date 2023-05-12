【分秒在握】跑法機動又執金

近期做賽後功課特別費神，因為天氣實在變化多端，就算是同一個賽馬天，正在下雨以及已停雨，場地情況都大有不同，因此在做功課的時候，需要努力回想當時情況。

雖然剛周三泥地夜賽在正常場地過招，但跑法一面倒利前領，這在賽前實在意想不到。至於周六賽事，執筆時查看天文台網站，指出會有驟風及雷暴，臨場情況的確要執生。賽前估計，今次採用較狹窄的C跑道作賽，加上又有天雨影響，估計留得太後始終較不利，上仗在偏慢場地贏得精彩的「金佰令」，值得再追一回。

雖然從成績看，姚本輝要追蔡約翰已不太樂觀，不過要爭取往後續牌，成績始終很重要，因此相信姚廐馬並不會刻意保留。來港跑過5仗的「金佰令」，上仗在1400米守好位下，直路狂追「翡翠鳳凰」，並且壓倒大熱門「潮州精神」，表現可以話甚佳。要知道4月2日全日賽事締速均偏慢，總時間比標準時間慢兩三秒比比皆是，而「金佰令」贏馬的1分23秒5亦不例外，不過此駒與「翡翠鳳凰」及「潮州精神」大幅拋開馬群，證明實力亦相當，今次採回前置守好位機動跑法，有力衝擊兩連勝。

■長風