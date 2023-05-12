【馬場第一攝】輝哥集氣出擊 穿雲箭對準發射

姚本輝馬房今期賽事派8駒上陣，有第2場「烈火駿馬」，第3場「萬事快」，第5場「上校」，第6場「太陽拍檔」，第8場「你知我拼」，第9場「金佰令」、「海島材子」及第10場「年年豐盛」，就賽前一日備戰動態所見，愈跑愈近的「太陽拍檔」，兩件新勝猶勇的「你知我拼」及「金佰令」最得到練者重視，督操過程一路吼實未離開過視線範圍，而且狀態保持勇銳，相信會係馬房主力出擊份子。

第6場四班1400米的「太陽拍檔」，近兩仗1亞1季，在2月1日跑完後刻意畀隻馬休息回復體力，期間交由布文接手試兩次草地大閘，淨係睇部署已經擺明車馬，戰意無懈可擊，開齋可期。

上仗在蘇兆輝胯下勝出的「你知我拼」及「金佰令」續原裝配搭爭功，兩駒狀態更進一步，「你知我拼」雖然排11檔但跑法全面可留可放，有機再下一城。「金佰令」於月初交由神鞭輝試泥地大閘輕鬆掄元，走勢也甚為吸引，連捷機高，今次成手馬惡氣十足等齊腳，輪到輝哥數胡咯!

早餐料:

第6場:4「太陽拍檔」

第8場:4「你知我拼」

第9場:8「金佰令」

■阿藍