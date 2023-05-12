港澳盃 11匹主隊 VS 3匹客軍！

港澳盃今年復辦，兩地代表將於周末沙田馬場再度比併，疫情前最後一屆潘頓以「信心保證」贏馬捧盃，如今夥拍「永遠美麗」力圖重溫好夢，面對澳門最強「耀昌之星」來港挑機，兩地明星馬必然掀起一番激鬥。

隨着疫情解禁，港澳埠際賽停辦3年後得以復辦，然而3月才復常，首回合澳港盃未能趕及舉行，港澳盃復辦後賽制亦有所更改，澳門賽駒評分由過往減15分大幅縮減為5分，澳門馬王「耀昌之星」以135頂磅掛頭牌。

歷來本地賽駒出戰港澳盃可謂佔盡主場之利，今次主隊希望當然落在蔡廐新星「永遠美麗」身上，潘頓與蔡約翰一對榜首騎練組合，今季合作默契固然是信心保證。此駒失落今屆打吡後，剛戰復出贏馬過程雖然驚險，僅以短頭險勝今再碰頭的「綫路之星」，省過一仗瞄準盃賽再來，實力依然一支獨秀。

至於3匹澳門賽駒，「陶醉」評分墊底，歷來從未有低於90分可勝，機會難免被比下去，反而「耀昌之星」與「獨步天下」，分別由兩位贏過港澳盃之練馬師領軍，劉志森於首屆以「皇冠禮物」成為雙料冠軍，摩加利2010年則以「爆料」成為是項盃賽最冷W，兩位有料之人今戰必然把握揚名立萬機會。

劉志森期望重溫好夢

雖然馬會早前公布「耀昌之星」於上周五抵港後，出現體溫上升及血液異常的情況，直至周三才露面晨課，而當日有到場之劉志森亦有透露「耀昌之星」初期由於未適應水土，馬匹體重輕了十多磅，不過情況已經好轉，逐漸扳回作戰水平。「耀昌之星」如今抽到5檔，剛好排在港隊主力「永遠美麗」外側，劉志森坦言目標更加清晰，而他認為「耀昌之星」有能力挑戰主隊馬，爭取好成績。