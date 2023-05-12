犯天條！波健士蘇兆輝分別釘牌12及10個月！

馬會公布，波健士與蘇兆輝違反賽事規例，分別被釘牌12個月及10個月，前者被指參與賭博，而後者則為中介人角色。

據悉，下注場次為總場次612場波健士策騎嘅葉楚航馬房「競駿光輝」，當時為18倍冷門，下注了2萬元，但只跑第7名。而由於兩人即時停賽關係，周六所有坐騎需要易配。

馬會指控全文：

受薪董事小組因應馬會賽事審查及投注分析部早前提交的一份報告，於今天就馬會騎師波健士及蘇兆輝的行為展開研訊。

在今天的聆訊中，波健士承認違反賽事規例第59(3)條。

賽事規例第59(3)條訂明：「騎師不得：對任何賽事或與全日賽事有關的博彩種類，作出投注或促成投注，或在一項投注中佔有任何利益。」

此項指控的詳情為波健士獲香港賽馬會發牌擔任騎師期間，曾在2023年4月26日跑馬地賽事第6場出賽馬匹「競駿光輝」的一項投注中佔有利益。

在今天的聆訊中，蘇兆輝也承認違反賽事規例第59(3)條。

此項指控的詳情為蘇兆輝獲香港賽馬會發牌擔任騎師期間，促成了波健士在2023年4月26日跑馬地賽事第6場出賽馬匹「競駿光輝」的一項投注中佔有利益。

在釐定對波健士的處分時，小組考慮到相關規例是賽馬誠信的基礎，即騎師不得投注或在投注中佔有利益。小組也考慮了各項可以減輕刑罰的相關因素，包括波健士的所有陳詞、其承認指控及從未干犯有關博彩的罪行。在此情況下，波健士被取消資格12個月，即時生效，直至2024年5月12日為止。

在釐定對蘇兆輝的處分時，小組考慮到相關規例是賽馬誠信的基礎，即騎師不得投注或在投注中佔有利益。小組也考慮了各項可以減輕刑罰的相關因素，包括蘇兆輝的所有陳詞、其承認指控及從未干犯有關博彩的罪行。在此情況下，蘇兆輝被取消資格10個月，即時生效，直至2024年3月12日為止。

研訊中並無證據顯示波健士及蘇兆輝在該場賽事中，曾有為坐騎爭取最佳名次以外的任何其他意圖。