【練馬師王】穩執兩W！12度封王在望

上期沙田全泥宴，護級倉口丁冠豪大發神威，先後憑「泉龍駒」、「幸運勝駒」及「名門望族」贏馬，另以「妙算歡騰」奪亞，最終累積42分，相隔3個多月後，再次勝出「練馬師王」，現時練者只要多添1場非五班頭馬，即可達標。不過今期田戰，丁廐只派4駒列陣，牌面較弱，幾可肯定無法冧莊。

今期沙田編跑港澳盃，蔡約翰只曾於2008年憑「細腦」贏過一屆，但在這此個埠際賽日子，蔡廐卻可經常取得頭馬，例如2017年，練者成功上演帽子戲法，而對上一屆即2019年，當日蔡廐派遣5駒上陣，結果累積1W3P，一再部署大舉搏殺。來到今年同一賽期，蔡約翰安排10駒出擊，星級賽駒「永遠美麗」問鼎港澳盃，本身兩戰田草1400米均勝出，締速亦愈來愈快，同程威力絕不簡單，練者相隔15年之後，有望再次捧走港澳盃。

除「永遠美麗」之外，同屬澳洲自購新馬的「善財童子」亦首度登場。跟「善財童子」息息相關的「金馳」，最近取得3連勝，並捧走香港潮州商會百週年紀念盃，屬於逢出必拚一族，而「善財童子」賽前試閘已展露好走勢，狀態上力，有權一出即勝。

假如「善財童子」及「永遠美麗」順利摘冠，擸走24分，只要其他蔡廐馬多跑幾席位置，大有機會造就蔡約翰第12次封王。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 2.75倍

2.姚本輝 3.25倍

3.告東尼 7.5倍

4.羅富全 7.5倍

5.賀賢 6.5倍

6.大衛希斯 12倍

7.呂健威 25倍

8.文家良 35倍

9.伍鵬志 50倍

10.容天鵬 65倍

11.方嘉柏 65倍

12.韋達 150倍

13.何良 250倍

14.丁冠豪 175倍

15.沈集成 300倍

21.其他練馬師(苗禮德/錢健明/葉楚航/摩利高/鄭俊偉/高伯新/劉志森/蘇偉賢/黎昭昇/徐雨石) 100倍