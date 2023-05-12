【張基焦點】喜報圍家1檔爭出頭

何澤堯今季成績突出，已經打破個人單季頭馬最多紀錄，今期田戰手執不少實力坐騎，有權連場數胡，「喜報圍家」前仗於其胯下跑得好，今次再度合作檔位有利，有權開齋；而呂健威旗下一對馬各有優點，「金鎗武士」不斷進步，增程肯定更合腳法；「陽明天空」上仗輸形勢，再跑田草一哩有權補中。另外，「閃電烈馬」最近工夫積極，強配跑直路賽不能忽視。

第5場四班1400米，「喜報圍家」於新西蘭已經由黎昭昇訓練，練者對馬匹自然非常認識，本身並無一段凌厲追勁，如果跑此程排檔差，則往往留得後而姍姍來遲，前仗曾由何澤堯操刀能夠後上跑第3名，反映人馬算合拍。根據外地賽績，即使遇上變化地毫無問題，今次重配何澤堯兼抽1檔好位，預計不用留得太後，有權打開勝門。

第4場四班1000米，「閃電烈馬」自從加盟葉楚航馬房後，演出無疑不算穩定，但跑得好時可贏「威妙星」，亦能力逼「萬里飛至」，剛戰重戴眼罩無表現並不出奇，復課返從化拍跳卻見火噴噴，狀態到位，今回立即除眼罩，擺明搏殺格。

第6場四班1400米，「金鎗武士」前仗初出表現不差，力拚後已大幅進步，剛戰贏出田草1200米，復課試閘走勢理想，增程更合腳法，加上本身有點鋤頭腳，應該擅跑淋地，可期連捷。

第10場三班1600米，「陽明天空」上仗增程跑一哩走勢不太差，只是轉彎時何澤堯太淡定，反而其他對手於此時發力，最後再撲上得第5名，難度不低，今次再跑同程抽5檔，只要發揮正常，有望補中。