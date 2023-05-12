【進階選項】金佰令有本錢連捷

法國凱旋門大賽於10月1日舉行，由於去年澳洲馬后「雍容爾雅」因評分下調無緣參賽，今年賽會決定將出賽名額由20匹增至24匹，多出4個位好讓世界各地佳駟爭逐這場歐洲顛峰之戰。日前公布首階段有74匹報名馬，一直欲圓爆機夢的日本卻只得3駒在名單上，「春秋分」，「初日高升」統統欠奉，且看會否在稍後時間補錢加入。另邊廂，澳洲隊磨刀霍霍，遠征英國皇家雅士谷賽期兩項短途G1，「雅騰雲」、「星相師」、Cannonball及「富隆佳地」分途出擊，後駒將於皇席錦標亮相，希望延續去年「綠化帶」佳績，目前更是此賽大熱門。

「富隆佳地」是一級賽冠軍，跑短途等閒對手當難埋身，第9場「金佰令」兩歲時在昆士蘭便曾與這匹快馬交手，當時於神奇百萬兩歲馬經典賽排外檔，蝕盡腳程追回第7輸近6個馬位。抵港後63分起步當然有水位，連仗接近後，上次用回早段稍留再鬥後勁，終點前於兩駒中穿上膽識過人。今次賽前再試課泥閘勁度十足，昆士蘭受訓馬跑慣變化地，一如上周的「金馳」，本身軟地亦贏過，臨場有雨只會提升戰力。

營造創科助艾道拿開齋

第4場直路賽有暗湧，「營造創科」進口前已是喘鳴馬，除前仗復發兼氣管多痰外，其餘演出尚算準繩。上場1檔起步快閘移出外欄，所跑腳程比其他對手多，終點前稍稍轉弱得第5。不過翻查前仗蔡明紹解畫為早段搵遮擋留住多少或許效果更佳，今次除眼罩兼有「善財童子」這匹快馬在旁，有機會守到遮擋位，季初首仗爆冷入Q連「萬里飛至」都未能超越牠，跑出水準有望助艾道拿開齋。