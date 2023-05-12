【孖T孖住上】上校賺到慢步速

今次周六賽事形勢一點都不簡單，本來一直強調以膽拖較划算的筆者，在這樣的情況下，亦建議除非有特別心水，否則互串或許會是較保險的投注方式。

第3口孖T頭關第5場，細看之下根本極具均勢，就算係新勝而臨的「是必飛飛」，其實亦無超卓感，若然最終三甲不入亦不算意外。這場冷門不如一敲「上校」，最主要原因，當然係這場賽事欠缺放頭馬，而此駒近仗田草連場跑得好，上仗出爭欠根據的1400米，亦放入第6只輸3位多，今次再爭同程若能按慢放，殺入一席甚至贏埋亦不出奇，加上艾道拿未贏鬥志必堅。

第6場揀膽會秤先「太陽拍檔」，雖然近兩仗入位都係谷草1200米，但其實田草1400米早有經驗，而且4戰亞季殿各一亦甚準繩，換上布文擺明搏殺格。

梓忠餐單：永遠美麗大把在手

第4口孖T兩關都有重心，用雙膽的話可更慳本錢，乃以小博大的最佳策略。第7場港澳盃停辧3年後今年復辦，以往澳門代表作客相當劣勢，今年也難睇好。

季內5捷的擂台躉「永遠美麗」乃必然選擇，由四班贏上二班依然大把在手，今仗雖然是一班賽，但其實對手多數於上仗跑二班時已交過手，因此參賽馬級數未見增強，所以牠跑出水準機會仍高。最大威脅來自老對手「綫路之星」，上賽在蘇兆輝胯下幾乎放到，這匹東廐馬今季3W仍未盡，今次跑C欄更利放，小心偷襲得手。

尾關「開心高球」連捷後升班，因布文未能造磅換潘頓威力無減，穩健馬膽之選。布文因而接手原本由潘頓操好的「威力奔騰」，上季4捷明星馬受傷患困擾，但賽前已兩度由潘頓試閘且復現走勢，無不妥的話足以一爭。