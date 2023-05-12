【三重彩地帶】加盟賀廐「紅」盤高開

第1場五班1800米，「紅褲之王」以往有表現多數是採取跟前跑法，惟今季所見落腳轉慢，上場一哩便姍姍來遲後追第3，轉型中，今次轉爭田草1800米雖是初跑，但部署絕對是有的放矢。季內6駒加盟賀廐，先後有「澳華威威」及「健康馬」贏馬交代，「紅褲之王」轉倉首戰亦入位，五班馬非庸即劣，有鬥志以足秤先，作為複膽理想不過。

上次騎「紅褲之王」的霍宏聲，今次續替「從所願」效力，「從所願」剛戰轉廐初出亦有進步表現，以往未認真用過，值得憧憬。「活力多多」曾經在四班田草2000米跑近，3歲馬跑了半季已降至五班，只要稍有進步，力足推翻大局。「果然駿」布文接手後兩戰兩位，處女馬既然搵啱合適的配搭，搏殺唔會三心兩意。潘頓操過有近績的「紅麗舍」，卻選擇了久沉的「巴基之友」，信賴一哥的眼光。

佐治勇駒遇強越強

第10場三班1600米，「佐治勇駒」上場初試同程克服慢步速後上輕勝兩乘多，2至4名今季四班統統識贏，非一般四班水準，本身在三班曾兩度獲亞，升班仍可站得住腳，轉倉後表現穩步上揚，1W肯定未夠皮，估計仍會勇往直前。潘頓因造磅關係無緣再策「佐治勇駒」，但續騎的「越駿歡欣」也非易與，前仗獲殿騎法惹人關注，再出精神起來即進至入Q，只要不再左顧右盼，機會坐位望贏，跟「佐治勇駒」作雙膽。

「陽明天空」上場初試同程末段貫注力差少少，只輸乘內算合格，有過路程經驗可期再進。今場有3駒剛戰均由田泰安操刀，包括贏馬的「桃花雲」，但卻改騎「久久為攻」，人馬4次合作1贏3位，難怪情有獨鍾。「日日友」棄勝途1400米選擇初試一哩，均速型跑長200米拖慢來放，直路鬥檻，步步尺七有着數。■海東