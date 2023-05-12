【J臣研究所】好玩福星賽績夠堅

一年一度母親節前跑沙田周末日賽，筆者呢十幾廿年經常出入馬場廂房及會所工作，其實男女入場賭馬比例根本相若，尤其有一班中年女士，可能諗與其搵間酒店High Tea吹水飲茶，倒不如入場消遣，隨時唔使畀錢之餘仲多個名牌手袋。本來聽落冇大問題，但一班做老竇嘅就明白，本來星期日已要畀錢食飯，依家星期六跑馬又被要求「攜眷」到馬場，勝負未知仲多個人喺身邊問三問四，最怕呢位母親無端端10蚊中隻99倍隊爆你條心水單Q，仲要串你話賭幾廿年都咁鬼渣，真係有火不能洩，絕對會亂晒部署，所以計落，都係跑番星期日好啲！

先研究一場好鬼難玩嘅第4場四班1000米，「善財童子」蔡廐初出即強配潘頓肯定熱透，不過筆者覺得呢隻唔係跑咁短，今場可能旨在熱身，觀望為宜。先研究總場次599嗰堆馬，因為嗰場田草1000米有明顯跑道偏差，當中蝕盡跑道形勢嘅「悠悠我心」，如果唔係走入內疊死位，睇餘勢跑多50米隨時過晒；「添開心」如非最後幾步內閃，亦極有可能擊敗「海豚星」，599場次就先揀呢兩隻出嚟。

不過，如果博W，就一定揀隻「好玩福星」，呢隻馬季內跑三班同程，僅慢步速下追不切「英雄豪傑」，後駒現時評分已達94分，該場季軍「怡心聲」及後補中也反映水準極高。今次「好玩福星」落班即重返田草1000米，一早有晒部署，冷門拖隻試閘極好鬥心嘅「高份數」。