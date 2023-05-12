【晨課起筷馬】田草1200米先係佢嘅強項

近兩場頭馬都係嚟自「威武勇駒」嘅賀賢馬房，攻勢一度停滯不前，不過今次賽事派10駒分布9場賽事，當中不乏實力分子，大軍壓境之下，有望連場報捷。

第3場四班1200米，「喜悅精靈」雖然係馬房出賽第2志願，但同班同程分拆兩組，戰意毫無懷疑。其實此駒季內贏過田草1400米，不過嗰場初落五班，路程唔算最合適，只是憑質素搭夠，根本就唔夠說服力。以過往賽績嚟睇，田草1200米先後4戰，雖然未贏過，但3度跑獲季軍，上年11月份總場次141獲季嗰場，水準高到爆燈，頭馬「勇敢夢想」現評70分、亞軍「電子兄弟」現評59分，但「喜悅精靈」跑過嗰場後未再出爭同程，似乎係留以有待，因此今日有兩組田草1400米都唔吼。

經過反覆測試後，「喜悅精靈」今賽前備戰復現積極，抖咗1個月時間，但操練工夫未停過，5月2日更刻意加眼罩試多鋪大閘，嗰課田泥1200米閘起步順利，但鞍上人霍宏聲刻意拖到包尾位置跟走，大半程均紋風不動，入正直路才移出大外疊望空，攞正平衡後鬆幾步即如箭脫弦，從後撲上追回一席殿軍，姿態渾身是勁，試準眼罩回師田草1200米，食指已動。

■陳志懷