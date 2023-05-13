【分秒在握】今次真係要過好日子

闊別3年的港澳盃今年復辦，說句老實話，兩地賽馬發展大不同，馬匹質素亦看似愈拉愈遠，澳門代表已超過10年未贏過。港隊馬中看好評分回落不少的「超好日子」，步速拉快更有利追趕。

如果大家有看過澳門賽馬，就會發覺澳門賽事的步速比香港更加快，而且較少看到直路走外疊後上殺晒的場面，因此在澳門，前置基本上是王道。或許香港練馬師都知道這情況，因此但凡港澳盃，幾乎不愁沒有步速，就以近3屆1400米為例，19年首1000米造57秒9，18年造57秒8，而17年亦造58秒1，數字已說明一切。值得留意的，係以上的快步速，有些是澳門代表造成，但有些則是香港馬搶頭，相信屬針對性部署。

今屆澳門代表中，澳門馬王「耀昌之星」慣性搶頭，「陶醉」則守前列，再加上香港代表「綫路之星」，估計步速會一如以往的快，若估計屬實，則「超好日子」絕對值博。此駒上季6捷耗力及加分不少，季內9戰全敗下，已由104分減至90分，上仗谷草一哩，「超好日子」由遙遙落後包尾位置，狂追第4只輸兩位多，表現明顯見復甦，田草1400米本來就係此駒強項，今次有馬搶，此駒追到又有何奇？

■長風

第7場 11超好日子 2永遠美麗

7佳運財 8中華盛景