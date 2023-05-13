【戰況R1】蘇偉賢一直Keep住確認潘頓騎巴基

季尾賽事水準下降，尤其五班賽，來來去去都係嗰堆，所以一啲初降五班嘅賽駒可以也文也武，正如今日頭場五班1800米，一對喺四班有過好表現嘅馬包辦連贏，「巴基之友」上仗初降五班喺泥地洗底，今仗回師草地強配潘頓即重開勝門，而第2名為初降五班、梁家俊策騎嘅「紅麗舍」，呢條連贏有27倍都幾超值。今場跑第3名為霍宏聲「從所願」，鍾易禮「齊喜」跑第4。

賽後，練馬師蘇偉賢話「巴基之友」降班後五班賽程唔多，所以上場有泥地都要跑住先，隻馬本身泥閘試得好，而佢好早之前已經卜咗潘頓效力，期間一直Keep住確認，潘頓亦都覆實策騎。「巴基之友」之前證明有能力，健康冇太大問題，只係喘鳴問題容易影響表現，加上已經8歲，依家贏戥馬主開心，至於回升四班有咩部署，就要再同馬主商量。

「巴基之友」馬主丁嘉林表示，早前曾聯絡潘頓，希望對方效力，但潘頓卜咗坐騎，無緣為愛駒執韁，直到今仗先有機會合作，今日贏馬騎者佔好大功勞，加上蘇偉賢訓練有素，定期匯報馬匹進度，終於取得近兩季首場頭馬。

第1場賽果：7-1-11-14

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率2.2)

二重彩賽果：7-1(最後賠率51)