【戰況R4】航哥：同倉嘉應勇士發燒 先輪到閃電烈馬跑

第4場四班直路賽，次熱門「營造創科」起擒慢咗閘，另一匹大熱門「善財童子」走勢稚嫩只跑一席第5，頭馬落在航哥匹「閃電烈馬」身上，呢隻10倍半冷近仗表現平平，但今日一除眼罩，在賀銘年胯下排11檔搶外欄順放，拉士頂住48倍大冷門「龍城強將」衝刺，「閃電烈馬」今季狂輸狂減分，可能評分真係好有優勢，結果取下服役第3捷，葉楚航第16W到手，計數頭馬有12場，即係仲差6W先上岸，睇吓餘下兩個月趕唔趕得切。值得留意，呢隻「閃電烈馬」原本係蘇兆輝騎，不過騎者停賽10個月即時執行，結果益咗賀銘年奪下第16W。是場跑第3、4名，係「海豚星」及「悠悠我心」。

賽後葉楚航表示「閃電烈馬」上場重戴眼罩效果平平，陳嘉熙賽後匯報隻馬唔太鍾意眼罩，末段斷得好快，加上「閃電烈馬」都算係跑得密咗少少，所以落敗，上賽後將此駒運上從化放草，儲番啲新鮮感，碰巧呢組賽事水準平平，結果終為此駒打開季內勝門，而「閃電烈馬」健康已經回穩，出賽頻率正常番，未來應集中跑直路賽。練者又指，本來今場係想安排「嘉應勇士」出賽，但「嘉應勇士」發燒，所以就安排「閃電烈馬」上陣。呢場賽後仲見到澳門練馬師馮耀正同航哥一齊拉頭馬。

第4場賽果：9-13-4-5

組合獨贏3揀1賽果：A3(最後賠率2.5)

二重彩賽果：9-13(最後賠率300)