挫大熱廐侶捧港澳盃 蔡約翰話紅運帝王贏檔同場地！

3月以精湛策騎表現摘下寶馬香港打吡大賽冠軍的法國騎師巴度，今日在沙田馬場重施故技，夥拍「紅運帝王」成功克服外檔不利形勢，攻下第一班港澳盃1400米。

巴度於3月19日的寶馬香港打吡大賽策「遨遊氣泡」上陣，雖然排極不利的14檔起步，仍能冷靜沉著應戰，並策騎該匹佳駟勝出該項本地大賽。今日的港澳盃賽事在黏地上舉行，這位法國好手與「紅運帝王」面對與打吡一仗般相若的下風形勢，自13檔起步。在賽事頭800米，這對人馬組合一直居外疊，希望在場地相對較為理想的一段跑道上競跑，結果馬兒跑至賽事末段以勁勢衝刺突圍，成功奪冠。

巴度說：「一切都相當順利，雖然我們今仗排外檔，但我亦得益於此因素，我在賽事開始後可以有充足時間移入，當我知道可以佔取放頭馬後外疊那場地相對較佳的位置時，我便順勢把握機會讓坐騎置於那裡，一直緊跟放頭馬競跑。」

「轉入直路前，我想『綫路之星』在近欄的走勢較我駒為佳，因此我決定將馬兒轉至近欄位置，並在該駒之後展開衝刺。我知道我駒喜跑偏軟地，而牠跑來動作亦相當順暢，馬兒在最後階段走勢強勁，牠今仗只負輕磅（116磅），是個非常有利的因素，牠刻下確是狀態大勇。」

「牠應可交出更高水準，馬兒現時比早前跑來更為收歛，快慢由人，牠下季前景秀麗，可望成為一匹佳駟。」

「紅運帝王」今仗以一又四分三馬位之先﹐擊敗同由蔡約翰訓練的賽事大熱門「永遠美麗」掄元，「綫路之星」再落後「永遠美麗」半個馬位得季軍。「紅運帝王」的頭馬時間為1分22.96秒。香港賽駒在今屆港澳盃賽事包辦前6名，3匹訪港的澳門代表中，演出最佳的一匹為跑獲第7名的「獨步天下」。

「紅運帝王」的練馬師蔡約翰說：「今日賽事舉行前開始下雨，場地狀況轉差，令牠（『紅運帝王』）的排檔變得有利，看來提升了牠的爭勝機會。」

對於亞軍馬「永遠美麗」的表現，蔡約翰說：「牠今仗跑來鬥心盡顯，末段追前並大幅收窄與頭馬之間的距離，馬兒已表現得相當好。」