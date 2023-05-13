黃智弘贏馬 師傅讚佢冷靜不慌不忙

今日其餘賽事中，本地見習騎師黃智弘成功打開在港勝門，策騎方嘉柏旗下的「川河冠駒」攻下第五場四班1400米。此賽為黃智弘自澳洲習騎返港後第6匹坐騎，而方嘉柏對這位現年22歲的年輕騎師的演出亦讚不絕口。

他說：「他策騎時甚為冷靜，要成為一位出色騎師這點不可或缺，他在陣上表現得不慌不忙，看來他的性格就是如此。對他來說這是一個相當好的賽果，他至今只曾數度策馬出賽，經已成功在港取得頭馬，而香港是全球其一競爭最為激烈的賽馬地區。這是個好開始，他還有一大段路要走，但我們會嘗試令他一直進步，希望他將來可以踏出個人成功路。」

在港正式展開其策騎生涯前，黃智弘在澳洲受訓時合共取得88場頭馬。他賽後說：「我很高興可以取得個人首場勝仗，特別是為我效力的練馬師建功。我每朝晨課均有策騎此駒進行操練，很開心可以夥拍牠勝出賽事。」

另一位本地培育騎師蔡明紹今日亦達至另一個人里程碑，他夥拍羅富全訓練的「揚揚大道」，攻下第二場四班1200米，取得個人在沙田賽事的第300場頭馬。蔡明紹現時在港已合共累積497場頭馬，尚欠3場即可達至500場頭馬大關。

他說：「我不知道（已達至此里程碑），但這是一件美事。我的策騎生涯有起有伏，今季我的目標是希望交出更多勝仗，建立信心，可惜該氣勢曾被早前的傷患所影響一度打斷。我會繼續嘗試取得更多具實力、以及更高班次的坐騎上陣，我希望可以爭取更佳表現。」