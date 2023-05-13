【賽後報告】營造創科起擒大慢閘 瑪瑙龍來了健康出問題

是日賽後報告撮要：

第1場：入閘後，「帥男」（張志立）煩躁不安及踢起後腳。「帥男」其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。

第2場：何澤堯（「烈火駿馬」）報告，坐騎在閘內站姿笨拙，開閘時觸碰閘廂左側，失去平衡及失地。他又說，儘管他於早段沿途鼓勵坐騎上前，但不願全力催策坐騎，因為坐騎上仗曾傾向外閃及難以策騎。他說，他自900米處起須催策坐騎以圖追近馬群，但坐騎持續外閃，在900米處至500米處之間轉彎時走勢稚嫩及難以受催策。他進一步表示，坐騎於進入直路時取得平衡，隨即獲得信心，走勢暢順，因而以勁勢衝線。

被查詢有關「皮具先鋒」於直路上的騎法時，艾道拿表示，坐騎在催策下傾向外閃。他又說，接近100米處時，坐騎在「洪運派彩」墮退及稍微向內斜跑之際靠近該駒處於窘境。他說，坐騎於100米處望空，但其後持續外閃及難以策騎至終點，他認為坐騎於100米處已無力再上。「洪運派彩」氣管內有很多血。

第3場：「俠客行」入閘困難及出閘僅屬一般。「俠客行」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。「世界籐王」入閘後以後足豎立，導致騎師何澤堯被拋下。「世界籐王」其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。跑了一段短途程後，「特威」開始作老虎跳，因而被騎師收慢，其後並無積極參與競逐。獸醫於賽後立即檢查「特威」，並無發現任何明顯異常之處。小組告知練馬師蘇偉賢，「特威」必須在佩戴賽日配備下試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第4場：「營造創科」於開閘時以後足豎立，導致騎師艾道拿嚴重失去平衡，而「營造創科」則失地。「營造創科」發現患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。布文（「悠悠我心」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近150米處時，他容許坐騎在尚未帶離「凱旋再來」下向外斜跑，導致該駒在受「悠悠我心」擠迫之際失去應有的跑線。小組判罰布文由5月21日星期日開始停賽，直至5月25日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組考慮了布文的良好策騎紀錄。賽後，周俊樂（「添開心」）報告，坐騎未能適應是日的場地狀況。

第7場：「瑪瑙」心律不正常。

第8場：被查詢有關「開心高球」的表現時，潘頓表示，他擬讓坐騎取得遮擋，但坐騎未能做到，遂於早段及中段沿途搶口。他又說，因此當他在直路上全力催策坐騎時，坐騎反應僅屬一般。

第9場：入閘困難的「好如意」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。賽後，班德禮（「美麗喝采」）及梁家俊（「金佰令」）均告知小組，他們各自的坐騎均未能應付是日受天雨影響的場地狀況。

第10場：「越駿歡欣」於開閘時煩躁不安，因而出閘笨拙，導致騎師潘頓失去平衡，「越駿歡欣」其後失地。賀銘年（「色種笑」）表示，坐騎是日在受天雨影響的場地狀況下未能應付1600米賽事。賽後，陳嘉熙（「聰明導彈」）表示，坐騎未能應付是日受天雨影響的場地狀況。「龍來了」流鼻血。

一般事項:

第2場賽後，跑道場地掛牌由「好地」改為「好至黏地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第1及第2場的場地均為「好至黏地」。

二、

第5場賽後，跑道場地掛牌由「好至黏地」改為「黏地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第5場的場地為「黏地」。