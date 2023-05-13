【論戰天下】維多利亞一哩賽 星映天下質素超級

日本東京競馬場連續5周舉行G1，不過今年就只得維多利亞一哩賽及安田紀念賽直播。綜觀今年形勢，李慕華坐騎實力最強，「星映天下」剛戰大阪盃後上差一步飲恨得亞，回師雌馬賽實力超級，可望成為新一屆維多利亞女王。

S1-1：泥地2100米打頭陣，練馬師大竹正博訓練長途馬出色，麾下「夕夜之間」可優先留意。近期出閘情況已較前理想，前仗東京同程遇上濕泥地，直路轉位稍慢後上不及，今由丸田恭介換上李慕華，相信走位方面會更稱心。

S1-2：「維持和平」以往在草地曾參加一哩路程，近仗轉泥地發展縮程，效果不差，今次強配李慕華，倘若步速夠快或有利這匹後上馬衝刺，父系「易勝駒」是「巨人長堤」子嗣，當年亦是美國泥地一哩好手，相信增程可以應付。

S1-3：高多芬馬房產自英國的「登登」上仗休息10個月復出，體重急增60多磅竟然升班輕勝，所造時間亦佳，比起3歲時大幅進步，既然李慕華兩騎全勝亦合拍，今初跑東京長直路，應合使出大外一氣招數。

S1-4：萩原清訓練產自北方育馬場的「赤電奔」應是今場擂台躉，此匹4歲「神威啟示」子嗣出賽8次2冠5亞，上場李慕華發揮有點過於老定致後上不及，論馬應是真命天子。血統具長力，增程志在必得。

S1-5：美國三冠王「正義」，首兩批子嗣成績理想，泥草皆宜。「正義感」身形龐大，有型有款，前仗在阪神大勝打開勝門，升班再跑1800米輕鬆再下一城，雖然今年首戰，但預期3歲戰鬥力更強，川田將雅跑前置型馬亦令人放心。

S1-6：日本當紅騎師亦有權向幕後提出分流，李慕華作為當地冠軍，近年經常要坐騎在部署上相就，最經典是早年「金之霸」與「杏目」。今年同樣有「春秋分」及「速度大師」在手的他，自然要「星映天下」縮程跑雌馬一哩賽。老實說，「星映天下」這匹錯失三冠馬后之名的上駟，上仗在大阪盃所展示實力，就算跑安田及寶塚都具勝望，如今只對同性別雌馬，雖然抽到此賽近10屆盲門2檔，但質素超群，縱然路程稍短亦要秤先。

「純淨之輝」長力止於一哩，2000米要對手出錯才有機可乘，換上連達文希望憑騎功助一臂之力，但始終季內初出，論穩健性不及「星映天下」。「艷玫華彩」是上屆秋華賞得主，復出中山紀念賽排外檔望空上前亦所負不遠，論馬去年在雌馬三冠與「星映天下」互有勝負，重配坂井瑠星更合拍。「奈村佳盈」父系「覓奇島」當年亦兩勝一哩G1，倘若臨場有雨會提升機會。

S1-7：出自當紅種馬「大鳴大放」的「盡歡」，打從上年中專攻東京泥地表現準繩，且經常備受熱捧，自升上三捷馬賽後雖未勝，但近仗已站在取勝邊緣，重配人馬合作兩勝連達文值得睇好。