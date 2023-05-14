日本法國3場一級賽 CEO都有貼士！

今日馬會轉播維多利亞一哩賽日及法國二千堅尼賽馬日其中合9九場賽事，馬會CEO應家柏今日亦喺佢網誌講吓佢對呢3場一級賽嘅睇法，分析如下：

以往曾揚威維多利亞一哩賽的不乏高質雌馬，包括「伏特加」、「迷人景致」、「杏目」及「放聲歡呼」。上屆此賽冠軍「純淨之輝」的純白毛色，令牠容易成為全球馬壇其一聚焦，同時也是其中一匹最受日本馬迷愛戴之賽駒。「純淨之輝」去年出爭此賽時沿途守在貼欄第5位，其後以勁勢追前，以極具說服力的姿態奪得錦標。「純淨之輝」上仗於去年11月與一眾雄馬同場角逐，結果僅不敵「秀逸小島」及「野田小子」跑獲季軍。今仗夥拍「純淨之輝」的騎師連達文，曾於2019年策騎「樸素無華」勝出維多利亞一哩賽，今次「純淨之輝」雖抽得最外檔，但仍具三甲機會。

「星映天下」去年先後勝出日本一千堅尼大賽及日本橡樹大賽，屬該季日本3歲雌馬精英。上仗牠於4月2日在途程2000米的一級賽大阪盃中作今年復出之戰，最終在「金積驥」之後跑獲一席出色的亞軍。「星映天下」今仗將續由李慕華策騎，這位法國好手曾3勝此賽，而「星映天下」週日將自有利的第2檔起步，是贏位之選。今屆維多利亞一哩賽也有多匹優質佳駟列陣，包括「指環魔力」、「艷玫華彩」、「大奇蹟」及「匯兩川」，牠們在此亦具位望。

至於今晚兩場轉播自法國並同屬一級賽的越洋賽事，其中法國二千堅尼只限雄馬競逐，而法國一千堅尼則只限雌馬競逐，賽事途程均為1600米。法國賽駒在過去兩屆法國二千堅尼均未能取勝，但今年則有望爭標。「美國花旗」今年兩戰兩勝表現出色，當中於4月16日競逐一場與今仗同場同程的三級賽，以輕鬆姿態擊敗「道安問候」勝出。此駒若能再下一城勝出這場一級賽桂冠，將成為練馬師巴伯樂從練生涯的重要里程碑，「美國花旗」屬坐位望贏之選。

由梅衡訓練的「建州立國」是海外代表當中最矚目的一駒。「建州立國」年僅兩歲時已勇奪二級賽冠軍，今年4月22日復出，在紐百利競逐三級賽格拉咸錦標，結果直領到底勝出，其後在英國二千堅尼摘下桂冠的「新王朝」，在該賽出閘後不久將鞍上人戴圖理拋下並在無人策騎下衝過終點。儘管如此，「建州立國」在該仗表現確實出色，在此有望入位。由岳伯仁訓練、莫雅執韁的「童話傳世」，上仗於4月2日在李奧柏馬場的1400米三級賽作年內首戰贏得出色，在此有力爭位。

至於一級賽法國一千堅尼方面，預料由赫健輝訓練的「靛彩薇」將備受熱捧。此駒於去年10月以凌厲走勢勇奪一項同場同程一級賽冠軍，為其兩歲季度寫上完美句號。今年4月16日復出一仗能克服大爛地狀況，在全程領放下揚威一場三級賽。預料鞍上人黎敏滔會將「靛彩薇」置於緊貼領頭馬之後伺機而動，在此屬坐位望贏之選。

岳伯仁出佂法國一千堅尼僅曾於2001年獲勝，今年他派出「永續故事」與「貞雅居」兩駒上陣。「永續故事」於去年10月敗於「靛彩薇」蹄下得一席第三，但其後看來有所進步，上仗於4月2日在李奧柏以輕鬆姿態勝出三級賽一千堅尼預賽錦標。「永續故事」是仗由莫雅執韁，在此具位置機會。

由姜添衍訓練的兩匹雌馬「法式甜酒」與「展風采」，以及殿堂級練馬師費伯華麾下、正嶄露頭角的雌馬「跳踏步」在此亦具位望。