雖然羅富全剛周六田戰起孖，但其師傅蔡約翰亦有「紅運帝王」捧走港澳盃，仍有9W領先優勢，因此蔡神仙今季大有機會重奪失落3季的冠軍練馬師寶座。反而護級組的形勢卻非常激烈，目前仍有丁冠豪、葉楚航、鄭俊偉、何良、徐雨石、高伯新及苗禮德7位倉主未上岸，其中何良及鄭俊偉已連續兩年收警告信，現距離煞科尚有兩個月，且看他們如何各出奇謀？

目前7位仍未上岸的練馬師之中，以丁冠豪的形勢最好，隨着上周三沙田泥地夜賽連中三元後，現只欠1場四班或以上頭馬就達標，如無意外可以護級成功，周三谷戰丁廐有5匹正選馬，「世澤歆星」在四班長期跑近，「飛馬將軍」前仗贏三班谷草1800米，今次再攻同程，可助馬房畢業。

至於同門師兄葉楚航，剛周六憑「閃電烈馬」帶來季內第16W，但由於已有6場五班勝仗，因此實際上尚差6場四班或上頭馬才達標，而在周三跑馬地賽事，葉廐其中兩匹正選馬「旅遊高球」及「晉神」改以華將一哥何澤堯掛帥，且看變招下能否為馬房爭取重要頭馬，繼續向護級目標邁進。

不過，論形勢最為水深火熱，肯定是何良及鄭俊偉，皆因他們已經連續兩年收警告信，若然今季未能達標，在港練馬生涯隨時完結，餘下兩個月就是這兩位華籍倉主的最後機會。現年62歲的何良，若非大前季拚至煞科日才因累積獎金達標畢業，已經連續3季收警告信。在有限兵源下，練者季內已經斬獲13場頭馬，當中只得1場五班賽，因此他只要增添3W當中可包括1場五班賽，就能完成任務，機會尚算樂觀。

何良四班兵力不弱

何廐現時有36駒，包括兩匹仍未命名的H布質新馬，反映仍有馬主對何良抱有信心，而今季已有「縱橫天下」、「木火兄弟」兩匹3捷馬，絕對是練者代表作。另外，何良亦有幾匹漸漸跑近的四班馬，包括周三於四班1200米列正選的「長發」，剛戰後上不及跑第2名，今場若能順利補中，肯定為馬房護級打下一支強心針。

至於鄭俊偉則是馬會修訂練馬師最低續牌標準的受害者，上季鄭廐取得18W，可惜因五班頭馬太多未能上岸，今季暫時已有15W，可惜有5場屬五班，因此仍欠4場四班或以上頭馬才畢業。作為一個目前只得29駒的倉口，鄭俊偉的成績絕不失禮，始終限米煮限飯，加上仍有9匹五班馬，馬房要於餘下兩個月靠其餘20駒爭頭馬，的確不容易。就如上周三贏五班泥地1200米的「友盈友福」，練者認為此匹6歲馬仍在進步，升上四班不乏競爭力，相信稍後時間仍會安排上陣爭功。

鄭俊偉夠子彈駁火

另外，被視為鄭廐護級秘密武器的新馬「富喜來」，初出即入位，可惜上仗包尾更驗出氣管內有很多痰，慶幸已經恢復踱步，今季仍有機會上陣。除此之外，於今年3月26日為馬房中三元的「晴王」、「滿歡笑」及「年年友福」，目前評分不吃虧，還有周三重返三班谷草強項的「齊齊友福」，米高仍有子彈為上岸而努力。

高徐苗3廐形勢惡劣

暫時頭馬數字仍是個位數的高伯新、徐雨石及苗禮德，似乎需要奇迹才能畢業，其中成績長期穩定兼從未收警告信的苗禮德，目前只得4W，要在兩個月內多添12場頭馬，機會的確較為渺茫。至於上季因五班頭馬太多，結果差一場才上岸的徐雨石，今季成績進一步倒退，只是馬房近期有起色，由上月至今累積3W，周三谷戰則有新勝馬「電訊飛車」及上仗入Q的「輗多福」列正選再搏殺。

至於暫時只得8W的高伯新，即使廐內有短途好手「福逸」，卻未能帶動馬房成績，目前養馬只得30駒，周三的「心想事成」挾兩連勝之勢，而「贏科超影」評分亦有利，若然順利起孖，則可燃起護級希望。