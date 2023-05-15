戴勝：安全背心增加受傷機會！岳禮華都同意

當兩位各自累積逾100場G1頭馬，兼且騎馬多年嘅殿堂級好手都覺得騎師安全背心有問題時，有關方面的確係時間作出反思。近期澳洲馬圈發生不少墮馬意外，導致騎師嚴重受傷，甚至出現賀禮德墮馬身亡嘅慘劇，騎師陣上安全立即成日重大議題。

曾來港策騎嘅冠軍級騎師戴勝，日前喺佢嘅專欄發表一篇極具爭議嘅文章，提到點解騎師仲要穿上安全背心上陣。戴勝喺佢呢篇文章提到，自1998年起當騎師一定要穿上安全背心出賽時，佢當時覺得着咗後令佢感到背部不適，同時更嚴重嘅係，當佢跌到時，穿上安全影響佢落地後作出滾動，而佢認為萬一出現「落樓」情況，若然騎師可以立即作出反應滾動，對騎師安全係極度重要。

另外，戴勝亦提到喺騎師不用着安全背心上陣時，若然發生意外，鎖骨及肋骨受傷嘅情況的確較常發生，但着咗安全背心後，反而令騎師脊椎、頭部及頸部更易受傷，情況更加嚴重，同時亦有統計數據證明戴勝呢個論點。

對於戴勝今次意見，夠晒資歷嘅岳禮華表示完全認同，佢話同意當初要騎師着安全背心嘅用意，係避免騎師被馬匹踏中，但佢認為墮馬對騎師嘅風險係更大，穿上背心同埋頭盔同佢哋跌倒時更難作出保護動作。不過，戴勝亦提到部分騎師如韋紀力、布文去日本客串時，發現當地嘅騎師背心相當唔錯，令騎師覺得更加舒服，但諷刺嘅係日本嘅騎師安全背心並未達到澳洲標準，因此未能使用，佢覺得目前最佳解決方法，係讓騎師改用日本模式嘅騎師背心。