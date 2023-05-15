【馬場第一攝】彈閘前開大會 今期要睇成哥

排位日的1800米草地彈閘，又係沈集成馬房solo時間，不過彈閘之前已經有精彩動態出現，6時30分，沈廐戰駒正在機坪踱步熱身，成哥即時召集幾位騎師包括潘頓、潘明輝及周俊樂3位，在欄邊睇馬兼畀指示，場面甚為吸引，佢哋今期夜馬全部有合作，潘頓有第3場「人和家盛」，第7場「滿月」及第8場「上駿之星」，潘明輝騎第2場「堅有利」，周俊樂搏第1場「開心再來」同埋第4場「樂捉鳥」，看來沈廐大舉出擊之日就在眼前。

焦點鏡頭就要留意潘一哥負責彈草閘兩件，先試第3場四班1200米的「人和家盛」單跳3段，季內9戰同程只有兩次無獎金收，次次近卻又交唔出W拿，練者必定撚到佢贏先肯罷休，就如剛勝的「知道再勝」情況一樣，今次「人和家盛」狀態穩健續有好檔配合，熱門亦要捧場。

潘頓接住再彈第7場三班1800米「滿月」，拍「育成精彩」跳兩段，質新份子狀態不斷攀升，此駒上仗希威森騎，初出1650米後上不及梗頸四，即時換來潘頓接手兼增程搏殺，戰意鮮明，騎者實唔會同你客氣。

早餐料：

第2場：4「堅有利」

第3場：2「人和家盛」

第7場：6「滿月」

■阿藍