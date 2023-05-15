【賽馬以外】自己騎自己買都輸 仲信內幕料？

人類總會重複犯錯，炒飯哥羅理雅因為畀貼士兼買自己騎嘅馬出事，重罰釘牌15個月，只係5年幾前嘅事，估唔到上星期又有兩位騎師瀨嘢，波健士因為投注自己嘅坐騎，而佢老友蘇兆輝就作為中介人，結果波仔罰12個月，神鞭輝就停10個月，基本上佢哋都無機會再喺香港策騎，明知騎師買馬一定係死罪，點解都要挺身犯險，況且香港賽事獎金咁高，只得7W嘅波健士，累積獎金都超過2000萬，據悉佢係因為買咗2萬蚊，搞到前途盡毀，真係有乜謂…，筆者睇唔透。

不過，今次呢件事最多人講嘅係，波健士買咗上月尾角逐三班谷草1800米，由自己執韁嘅「競駿光輝」，當晚隻馬係18倍，轉彎一度透出，最後200米已經畀出面啲馬過晒，最終只得第7名，即係話波仔花咗咁多轉折搵人幫佢買一匹自己坐騎，到頭嚟乜都無，輸錢之餘仲輸埋個牌，好難唔令人廢解。當然，更加令人搲爆頭都諗唔明嘅係，根據馬會公布嘅資料，「競駿光輝」4月初都係由波健士出戰三班田草1800米，當日呢隻馬獨贏冷到133倍，輸唔夠一馬位畀「敏捷神駒」得亞軍，前駒當日嘅位置派彩都有$246.5，但波仔卻無投注，反而跟住呢場先追寶尾，結果咪同大部分追寶尾嘅馬評家一樣，衰咗囉…

筆者喺呢個圈子一段時間，的確仲有唔少人覺得有內幕貼士呢回事，間唔中都有人問吓筆者有無咩必勝料。講真，如果真係有呢啲料，仲使做咩，一早贏夠嘆世界啦。筆者亦唔介意分享一個故仔，話說有練馬師話發口痕，話如果賭馬真係咁容易，每次賽事唔使多，畀兩隻必中嘅位置佢就得，仲要唔使一定係冷門，17、18蚊P就夠，長賭已經夠發達。再用波健士今次做例子，假設有人同波仔好熟，佢亦唔介意話你知，「競駿光輝」今次嚟料，因為佢自己都買咗，咁既然收到料，又點會唔買少少，結果就係收到最堅內幕，咪一樣三甲都冇，輸到無仇報。同埋今次事件亦會發現，騎師其實都係根據近績判斷一匹馬嘅機會，「競駿光輝」喺上仗亞軍，轉場谷草賺級數，但跑馬牽涉嘅嘢真係太多，點會咁容易計到。

另外，呢件事亦畀到啲安慰馬迷，事關騎師買馬都一樣輸，但佢哋平時買馬唔中，都係好平常遮。不過，筆者再睇番呢件事發生喺上個月26號，換言之只係花咗兩個禮拜多啲，馬會有關部門已經完成調查，兼且掌握足夠證據展開研訊，不得不讚佢哋真係神通廣大。或者今次亦話畀大家知，其實騎師想做壞事，係一啲都唔容易。

■山無陵