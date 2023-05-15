蔡約翰4隻WP過關諗得過！

蔡約翰爭冠火力全開，已經連勝6日共取9W，剛周末港澳盃更有「紅運帝王」及「永遠美麗」一Q串返。現時蔡神仙以61比52領先徒弟羅富全9場，大有機會第12度榮登練馬師寶座，不過馬季一日未完，仍是有變數，相信蔡廐在馬季餘下兩個月，仍會出盡一兵一卒求勝。蔡約翰今次谷戰用精兵策略派4駒列陣，其中與田泰安合作的2駒最為突出，兩人季內攜手已取7W，當中6W於谷草建功，今次在主場聯手出擊，成績有望繼續起「飛」。

第8場二班1200米的「嫡愛心」，剛戰初次在二班建功，以頸位之先力拒「心之行」，田泰安主理此駒後累積3冠2亞1季全上名佳績，人馬極之合拍。今再戰首本谷草1200米，有望再贏直撲百分水平。

第9場三班1200米的「至尊高飛」，上仗雖然威脅不到頭馬「小霸王」，但當晚「至尊高飛」全程走3疊，直路彎更飛到外面蝕位，仍跑得第3名已屬難能可貴，今次繼續用安仔執韁，與「小霸王」負磅距離拉開，「至尊高飛」僅負117磅有利，計數力足反先，大家可留意第八口孖寶！

此外，蔡約翰於第7場所派的「驚喜」，休息3個月復出可賺體力，加上5月11日在從化試閘得第2名，狀態見好，用馬房冷殺手賀銘年，值得提防。至於第5場「奇寶」則強配潘頓執韁，馬匹上仗排12檔兜大圈蝕腳程仍後上跑第5，今再戰唯一贏馬路程谷草1000米，排2檔易發揮，力足補中。計數蔡約翰可在「練馬師王」連場得分，值得捧場。