丁冠豪係咪準備影畢業相？

很多馬房都喜歡同日出擊炮製過關W，丁冠豪上周三夜泥部署成功，取下3冠1亞勝出「練馬師王」！現時練者只要多取一場非五班頭馬即夠數畢業，今期谷戰派出5駒，其中「飛馬將軍」近2戰獲1冠1季及「世澤歆星」近2戰獲1季1殿，計近績俱突出，加上分別跑三班及四班，只要贏馬即可助丁仔畢業，應屬重點出擊對象！

第7場三班1800米，巴西自購馬「飛馬將軍」上季來港後經過大段時間適應，今季熱身足夠後，前仗由田轉谷跑此程即取得首捷，明顯找對出路。上仗縮程跑谷草一哩也保持上名獲季軍，反映勇況保持。今次繼續跑谷草並重返勝途1800米，戰意鮮明。最難得是此駒排1檔起步，形勢有利，繼續由贏馬功臣蔡明紹執韁，人馬合拍可再添頭馬進帳。

第2場四班1650米，「世澤歆星」5歲馬1月跑田草1400米取得首捷，明顯開竅進步，仍留四班作賽，配合好形勢有權再贏。查馬匹歷來8戰谷草一哩共取3亞1季，演出十分準繩，續配田泰安跑此程，機會不能看輕。即使拚得不少，今次賽前仍有拍跳工夫，操練積極可望保持水準。加上同場只有兩匹對手於上仗跑入三甲，以「世澤歆星」能力，WP俱可捧場。

第5場「神舟時代」季內於田草1400米打疊贏馬，始終加分多要時間回氣，突然轉場縮程跑谷草1000米，以馬匹季初11月於同程追獲殿軍之演出，當屬一路奇兵。第8場「錶之智能」排12檔頗考際遇，但馬房鬥志值得信賴，若然四重彩想找冷門博分頭，不妨吼實此駒。