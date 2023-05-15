輝哥8期未勝 靠艾道拿破悶局？

馬圈人與馬新舊不斷交替，5月3日在港初登場的艾道拿，暫時跑過4次賽事，雖然只取得4P未勝，但身手獲得外界不俗評價。姚本輝最喜歡力撐新來港騎師，艾道拿首匹坐騎「同盟力量」正出自姚廐並取得上名，今次輝哥又提供3駒，其中「得意佳作」連番試準要重視。此外，艾道拿與告東尼合作2駒也屬焦點，「天寅合一」上仗獲亞軍反映勇況，騎者開齋機會大增！

悉尼冠軍級騎師麥道朗早已成為本港大賽新寵，布文更加留港發展，艾道拿挾悉尼冠軍騎師銜頭來港策騎，當屬信心保證。其實艾道拿地標戰首匹坐騎「同盟力量」幾乎一鳴驚人，最終3駒同到只以影相僅敗，但由前一仗包尾變成第3名，已經有本事。今次8期未勝的姚本輝將3駒交予艾道拿執韁，有心助己助人。

第3場「得意佳作」上仗跑谷草1200米上名，狀態保持勇銳，今季偏向於谷草同程發展，共取2季1殿，連番跑得好但未交代，操足再來憑艾道拿鬥志及騎功，表現有望突破。同廐「鑽飾」系馬一對，「鑽飾璀璨」剛戰初跑谷草已有進步表現，不過季內戰績則不及已取2W的「鑽飾翱翔」，後駒自從大前仗勝出五班谷草1000米後，近兩仗重返四班也有接近走勢，質新分子有權再進步，且看艾道拿能否把握機會。

告東尼也將兩駒交艾道拿策騎，第7場「天寅合一」上仗跑谷草1800米得亞軍，捲土重來必謀補中。尚有第8場「狀元及第」重返二班賽角逐，前速快馬排5檔易發揮，騎練合作有望擦出火花。