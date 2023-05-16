踏入5月，一對法國騎師表現亮眼，巴度上周六贏馬捧港澳盃，已連贏3期賽事，而賀銘年亦爭氣，做替工爆冷勝出「閃電烈馬」連贏2日，周三晚兩人各擁實力坐騎，巴度再騎「但求快活」與重新接手「伊臣」，賀銘年有「長發」及「驚喜」，他們大有機會攜手再添進帳。

今期夜賽返回跑馬地舉行，本月總共4期谷草夜賽，馬會與法國5月藝術節及法國賽馬會合作，積極推廣在港舉行之大型法國藝術節，為現場馬迷呈獻一系列法國主題體驗，周三晚舉行主題為French Street Festivals，法國五月盃亦在疫情後於本月24日谷草夜賽復辦，而兩位法國騎師繼續於5月延續勝勢，也是愈戰愈勇。

但求快活一再拚近

巴度周三晚第4場再騎伍廐「但求快活」，接手連跑4仗獲2亞1殿，近戰連番輸得接近，谷戰性能毋庸置疑，處女馬可望有所突破。第8場前仗由巴度贏馬之「伊臣」，剛戰回升二班後上悅目跑第4，反而改騎廐侶「駿馬風采」表現不似預期，今戰再策「伊臣」，爭勝機會大大提高。

至於賀銘年亦屬騎得之人，難得季尾表現有起色，必然把握機會追數，第3場「長發」上仗走勢露光得亞軍，季尾及時操弗狀態，成為何良馬房護級重要籌碼。

尾場「齊齊友福」上賽全程外疊敗不足據，如今落三班作賽，復現有利形勢，而第7場為蔡廐效力之「驚喜」，今仗評分亦告返回季初贏馬水平，從化小休兩個多月重新部署，復出蓄勢待發，隨時一如馬名帶來意外驚喜。