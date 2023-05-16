【波馬同樂】勁無敵檔佳開齋

今次睇好幾匹抽到比之前好檔位的參戰馬，當中包括「勁無敵」和「南區旺」，鞍上人田泰安亦騎慣騎熟，贏位兼投，值得一試。

先講第5場四班1000米，「勁無敵」今年3月中初出，跑過兩次均由田泰安執韁，初出抽11檔留後追跑第5。翌仗抽8檔則守好位，末段與對手鬥爆得第4。今勻第3度上征途，抽到在港出賽以來最佳的3檔，開齋是時候！

上季交出1W的「奇寶」，今季跑了7場尚未交代，總場次439跑入一席位置，已屬最佳成績。近兩仗重返四班回師谷草1000米，一場比一場有走勢，特別是上場在布文胯下排12檔，入直路爆一段跑第5，追勁係威係勢，今次換上潘頓不是重點，重點是抽到2檔！「育成精彩」，對上7仗跑獲3W4Q，準到不能再準的馬，配何澤堯原班人馬，就算重磅都要兼顧。

第6場四班1200米，之前在港跑過3次分別排11、8和12檔的「南區旺」，今次終於抽到5檔。初出跑過兩場谷草1000米後，田泰安向羅富全建議增程200米更合發揮，上場排12檔依然能順利放頭，出閘之快如能保持，今場不難帶來驚喜。

上季跑4場獲1W1Q兩次第4的「綫路盈喜」，上年2月16日出賽後便一直缺陣，事隔1年多才再次出賽，健康明顯有問題。但告東尼屬大馬房，留得在陣中並按非出賽，用得布文定必有所作為，信告仔！「天時明駒」上場首次有獎金收，排9檔一樣放得出，到末段才散跑梗頸四。今次抽到2檔，易配韁繩更值信賴的蔡明紹，嚟料！祝大家好運。

第5場QQP推介：

1奇寶、2育成精彩、6勁無敵

第6場QQP推介：

1綫路盈喜、7南區旺、10天時明駒