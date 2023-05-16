【練馬師王】谷戰出8駒 封王先兆

沈集成對上兩次在跑馬地封王，出馬數目都是8匹，剛巧今次「健康心靈」及時補上，又一次派遣8駒列陣，再秤實力，多匹戰駒都有搶分能力，可望協助練者完成第7次封王。

上周六田戰，蔡、東兩廐分別包辦馬房Q，而告東尼正正於單一場賽事取得關鍵18分，再憑「桃花雲」奪亞，最終成功絕殺對手。而今期第3場四班1200米，「健康心靈」後備補上，連同出王牌報名的「人和家盛」，沈集成得以施展雙龍出海戰術，因夜賽編場及出馬都較少，假如成功埋Q取得18分，對爭取封王大有幫助。「人和家盛」以往配潘頓抽1至3檔共4次，結果取得2冠2亞全入Q佳績，今次條件相若，而且季內未曾贏馬交代，鬥志百分百，相信又可做到坐位望贏；「健康心靈」唯一勝仗在谷草1200米取得，剛戰轉往田草一試，又一次失敗收場，返回強項兼換田泰安，爭勝條件不遜於廐侶。

進入下半場，沈廐兵力更強，「育成精彩」、「滿月」及「上駿之星」都有拚勝機會，「育成精彩」最近7仗取得3冠4亞，演出十分準繩，5歲馬難得當起，自然可拚則拚。至於「滿月」及「上駿之星」一併交由潘頓執韁，競爭力大大提升，其中「滿月」由希威森易配潘頓，今季同一換人安排共15次，結果取得6冠3亞，入Q率高達6成，「滿月」初出跑第4名，估計今仗可提升名次。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 4.0倍

2.沈集成 7.5倍

3.呂健威 4.75倍

4.大衛希斯 7.0倍

5.告東尼 7.5倍

6.羅富全 14倍

7.黎昭昇 14倍

8.蔡約翰 14倍

9.丁冠豪 20倍

10.文家良 35倍

11.韋 達 35倍

12.容天鵬 50倍

13.葉楚航 40倍

14.姚本輝 45倍

15.蘇偉賢 65倍

16.賀 賢 50倍

21.其他練馬師(苗禮德/伍鵬志/鄭俊偉/高伯新/何良/徐雨石) 30倍