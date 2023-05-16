【張基焦點】俏郎中增程打突襲

韋達與希威森最近繼續維持緊密合作關係，今次有5駒攜手出擊，「俏郎中」近期演出漸有進步，今次突然轉爭谷草一哩，隨時帶來驚喜。另外，「綫路光明」抖了一段時間，今次再攻谷草短途改配潘明輝，不能忽視。蔡約翰近期成績突出，「奇寶」重配潘頓兼最近狀態大勇，可望扳回一仗。「包裝必勝」轉場明顯賺級數，機會樂觀。

第4場四班1650米，「俏郎中」只是一匹3歲新西蘭PPG，有型有款應是一匹具質素的賽駒，初出已跑近，其後兩仗表現一般，但最近兩場跑1400米都有走勢，前仗只落後「盛世名駒」個多馬位得第6名，剛戰走來搶口，因此今回韋達讓此駒除去羊毛面箍上陣，現階段增程跑一哩應合腳法，況且同場對手實力普通，可望贏馬交代。

第1場五班1200米，「綫路光明」前仗抽好檔跑同程，只落後「精算赤焰」個多馬位得季軍，剛戰落敗後今次抖咗兩個月，期間工夫做足，埋門泥閘能夠輕鬆按實，試來非常輕鬆，狀態對辦，今回得3檔之利，負輕磅夠爭。

第5場四班1000米，從晨操角度觀察，「奇寶」近期表現肯定是今季最靚一次，朝早走來非常吸引，2月尾曾於潘頓胯下跑四班谷草1200米僅以頸位見負得第3名，如今四班兼抽2檔好位，重配潘頓可見真章。

第8場二班1200米，「包裝必勝」演出一直好穩定，上仗外檔跑1400米也輸不遠，今次轉場初跑谷草賺級數，布文造到磅自然重配這位高手，本身又有變化地根據，即使臨場有雨也不怕。