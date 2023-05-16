【進階選項】浪漫老撾超群出眾

來到季末階段人疲馬乏，質新馬體力較足，或者騎練各有目標者可優先留意。黎昭昇這位新西蘭練馬師在祖家有Te Akau Racing作為強大後盾，能取得佳績根本並非甚麼奇事。大前季他以160場冠軍刷新紐國練馬師一季最多頭馬紀錄，但今季T A Racing重新由霍卡接手，目前5月他已經贏得180場頭馬，紀錄持續更新。CV靚皆因兵力強，故在季初時我對黎昭昇自身練馬功力仍抱觀望態度，8個月時間過去，以成績及馬匹穩定表現贏得馬迷讚賞。來港初期作為黎昭昇盲公竹的潘頓，亦踏入收割期，兩人合作成績理想，第2場「浪漫老撾」縱成大熱亦不能不揀。

480萬拍賣馬「浪漫老撾」分倉後已吸引潘頓連番試閘，頭3仗實戰熱身未有出策，到2月尾薛恩跑近後，翌仗親自上馬勝出漂亮一仗。剛戰初跑谷草兼增程一哩，轉彎入直路初重重圍困，結果只負於三降四有班底的「聰明導彈」。從比賽中的過程所見，「浪漫老撾」衝程長且的確要時間「撻」，短直路塞完再追入Q已屬高難度，反映日後宜跑更長路程之餘，即使上三班亦惡。今次對手比上場更弱，2檔只要取位順利一點應可補中。

潘頓不斷收割黎廐馬，而今季亦拍住蔡神仙爭冠軍，第5場「奇寶」是今期兩人唯一合作馬。2月重返四班配潘頓輸頸位，1200米韌力仍差少少，上場布文1000米排12檔，臨場21倍心知不妙，結果掟大彎第5輸個多馬位。環顧今場形勢，本身由12檔內移至2檔，同場亦有「輗多福」及「令才」一內一外檔子彈快馬，估計出閘後「奇寶」應可守住三四位，有速度搵遮擋又不致「育成精彩」般墮後純靠追，具夢幻條件的黃金機會。