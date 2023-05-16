【孖T孖住上】百勝名駒戰意十足

長風餐單：天時明駒半冷佳品

今次賽事回師谷中進行，相比起泥地，谷草賽事始終較有根據，揀起馬來亦較有把握。第3口孖T頭關第6場，共有半數馬匹在對上一仗殺入三甲，換言之只要發揮差一點點，已隨時三甲不入，因為對手都係有高強戰鬥力，因此在策略上，以互串方式下注孖T會較有保障。

本來「錢多多」算係較平穩的馬膽之選，畢竟同程歷來跑過3戰2冠1季，上名率百分百，不過今次既排8檔，加上要負133重磅，因此只係互串選擇的一員。半冷想一博「天時明駒」，上仗同程99倍突如其來快放，結果得第4只負四分三身位，今次移回2檔換上擅放的蔡明紹，值得跟進。

第7場揀馬膽，首選會係「百勝名駒」，馬匹延至3月方復出，季內只跑過3仗，體力方面自然較對手優勝，加上熱身之後，近兩仗悉數入Q而未勝，相信戰意必然十足。

梓忠餐單：管之友磨利出擊

上次提供用雙膽的策略，可惜尾關其中一匹馬膽「開心高球」不入三甲，即使配腳全中也只能望門興嘆，錯過了用$160注命中$8,055的大好機會。雙膽方式絕對可行，只要懂得運用可以小博大。今戰第2口孖T尾關形勢相對單純，可沿用同一策略下注，反而頭關較複雜，應該避免搵膽，用複式較為妥當。

第4場相當均勢，有能力闖入前3名馬匹為數不少，特別要留意邊線分子「管之友」。此駒近仗專攻2000米或以上途程，兼且取得佳績，突然縮程一哩會受忽視，不過牠上仗搏失獲季後便上從化小休，埋門才加強操練，一連兩課草閘1200米催谷，長途馬試短途閘一向不會太吸引，但刻意省磨後勁反應甚佳，今番跑谷中一哩剛剛好，乃不可忽視的奇兵。另一匹冷門推介「威威鬥士」，今季在四班贏完後升三班毫無走勢，擺明為求減分，返回四班必須提防，上仗已見蠢蠢欲動。