【三重彩地帶】「馬車」行得慢？你錯了！

第3場四班1200米，「神速馬車」至今3戰雖敗，但跟前及後追都試過，且負距不斷收窄，其中上場同程12檔焗留，末段霍宏聲騎來稍嫌「溫柔」下追回殿軍，走光後隨即換上韋廐頭號殺手希威森，亮起出擊信號，進至三甲乃最低要求，可考慮作為複膽。

「電子宇宙」同程兩戰兩亞均僅敗，3歲馬一早已露底蘊，居四班只屬過客，復課布文再替試閘，工夫肉緊。「人和家盛」7歲馬實力見盡，往往要靠形勢幫助，季內同程3次上名均排3檔或以內，今排3檔兼有最佳拍檔潘頓掛帥，又可跑高多少。「健康心靈」3月尾跑至氣管有血，隨時因禍得福，季尾階段小休復出賺體力。今晚兩場四班同程，何澤堯均騎葉廐馬，應有出擊重任，「旅遊高球」剛戰初入位見進步，可以跟進。

令才育成精彩雙膽

第5場四班1000米，「令才」季內差不多全跑同程，唯獨上場例外，在盲門谷草1200米輸遠，似為之前兩仗跑近的賽績洗底，季內兩捷後一直減分，現時已進入射程了！「育成精彩」近7場3冠4亞，5歲大熟勇往直前，唔好估頂。上述兩駒一放一追，今場用雙膽策略。

「勁無敵」兩場愈跑愈近，進度箭嘴向上，今次3檔比上兩仗理想得多，可期爭入三甲。「光芒廻嚮」5課閘均見不俗前速，谷閘跟高分馬同試也不落下風，初出有分頭可拖一票。「奇寶」排2檔有潘頓壓陣，慳位走形勢有利。「超額認購」後上型最緊要有快步速，今場不乏快馬，形勢啱跑，巴度最合拍會有較佳留放。■海東