【J臣研究所】勇敢巨星坐位望贏

上次截稿前未有兩位騎師被停牌消息，老實講所公布證據十分搞笑，簡單講，就係兩位騎師唔知係為咗自己抑或幫人落注，只為2萬元竟然以身犯險去犯天條，事後仲唔知點解洩露咗，成件事點睇都唔合理。又或者大膽估計，根本呢啲「小注」平常喺佢哋之間僅屬小事，所以不以為然呢？不過無論事實如何，今次馬會係想殺一儆百，以儆效尤。但時間點就未免太巧合，先有潘頓同馬會傾掂數，再有嘉里申請續牌，會唔會6月公布新季騎師陣容時，又會再多一兩個澳洲騎師呢？其實馬迷心裏好清楚，一幫獨大不會有好事發生。

尾場「小霸王」表面甚穩陣，上次初上三班快時間贏甩，留住衝似乎更進步，惟今次加分加磅兼排11檔，的確有倒灶可能。既然如此，倒不如先揀隻「勇敢巨星」做膽，此駒前仗贏三班時間更快，而且擊敗「晶晶日上」兼再出入Q，能力不用懷疑。加上今次磅位上已受讓於「小霸王」，排檔亦佳，可穩位望贏。「至尊高飛」谷草好，但上仗擺明不夠跑，只拖一票。「雅典武士」要睇臨場可否賺前置形勢。「穿甲鷹」抖夠試大閘吸引，要留意。

第8場多駒處於減分階段，致「嫡愛心」上仗雖然贏得辛苦，但似乎對手比上次弱，應可連捷。「順勢而飛」上次多少輸變化地。「巴薩諾瓦」馬好但排大外檔。「平常心」例衝一段，排靚檔有冷腳機會。