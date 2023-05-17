【分秒在握】進步不斷最無敵

第5場四班1000米，有「輗多福」及「令才」兩匹快馬在陣，相信已確保有正常甚至偏快步速，如是者愈跑愈進步的「勁無敵」，今次移回3檔跑法彈性得多，田泰安已騎兩次知尺寸，捧得。

雖然話有「輗多福」及「令才」兩匹快馬，但這場1000米有後勁的馬匹亦不少，例如同程已取得3冠2亞的「育成精彩」，另外上仗排12檔全程走外疊亦接近的「奇寶」，今次檔位內移兼換上潘頓，亦係不容小覷。在強手林立的情況下仍推介「勁無敵」，無非係因為馬匹只上陣兩次，預計會有頗大上升空間。

「勁無敵」今季3月尾方初次上陣，縱然配田泰安亦成為17倍冷門，可見信心不大，不過馬匹跑落走勢卻不差，排11檔出閘留到包尾，單單一條直路收服大幅失地跑第5只負個半馬位，潛質已露一斑。

到上仗「勁無敵」再跑同程，由於首仗走勢實在太吸引，因此緃排8檔，亦一度被捧為大熱，結果馬匹大部分走三疊之下，直路亦有本事追近得第4只輸半身位，根本係極高水準的演出。今次檔位進一步改善排3檔，加上同場有馬搶，此駒留守中間位置應該相當好跑，未交代之輩，相信戰意必堅。

■長風

第5場 6勁無敵 2育成精彩

1奇寶 4令才