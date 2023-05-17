【場地點樣】谷草B欄夜賽預測跑好地

跑馬地馬場今晚舉行9場草地賽事，以移欄B跑道進行競逐，頭場開跑時間為晚上6時45分，就今晨場地預測情況，掛牌為「好地」，度地儀指數為2.71。

今晚採用B欄角逐，步入季尾階段，馬匹征戰頻繁體力下降，現階段B欄賽事又會重現其魔鬼賽道特色，排內檔守好位馬匹，將會展現更大優勢，正如新近一期於4月12日舉行之谷草B欄賽事，雖然1、2檔未有交出頭馬，但3至6檔頭馬，9場賽事就佔7W，另2W分別為8檔、9檔馬匹，相信今晚中內檔馬匹優勢，將會更加明顯。

今晚賽程方面，1000米、1200米(5場)、1650米(2場)、1800米俱有安排，其中場次最多嘅1200米賽程，亦係季內B欄最多一項賽程，70場B欄賽事之中，共佔31場，數據上最有參考價值。

雖然1200米1檔並不是黃金檔位，只得1W，但排內疊馬匹佔上風乃不爭事實，單是2-5檔已佔去18W，而雙號外檔亦只得1W，就係由潘頓贏嘅「穿甲鷹」，不過呢個途程亦有一個現像，就係除咗大外檔1W之外，另一個唔算太有利嘅9檔，卻有4W，不過要留意係，响呢個檔位贏馬嘅，分別係何澤堯、蘇兆輝，蔡明紹同希威森。

由此可見得，能夠克服外疊贏馬嘅，鞍上人都係一眾前列有份量騎師，响季尾結合不利形勢同環境，揀外檔馬絕對係高難度挑戰。