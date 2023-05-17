【克蘭芝一哩賽】超霸神駒縮程挑機

剛剛越洋轉播賽跑完日本/法國雙料戲碼，跟住本周末繼續炒兩味，今次轉口味新加坡夾英國，其中星洲舉衘嘅克蘭芝一哩賽，雖然伍廐「龍鼓飛揚」最終都無成行，不過一樣有前香港賽駒「超霸神駒」，會以當地賽駒身份加入戰團。

「超霸神駒」響過往香港服役視為泥地王之流，及後表現欠佳轉戰星洲卻有突破，去年更加響草地捧走G1新加坡金盃，並獲選為去季最佳長途馬。「超霸神駒」今季以7歲高齡繼續服役，跑過3仗成績一般，只於前仗嘅1600米平磅賽，由杜奕策騎跑第2，其餘兩場更加一場尾二、一場包尾，表現不似預期。

響呢場13匹獲得參戰嘅馬匹之中，過百分嘅馬匹就只得3匹，113分掛頭牌係馬王「林家准將」，第二高分就係108分「青蛙王子」，「超霸神駒」評107分，同94分排響第4位嘅「馬厲」，已有一段距離，且看「超霸神駒」能否把握形勢，成功變身。

此外，澳洲猛將薛凱華已獲發牌響當日客串一天，全日共有6匹坐騎，當中就包括響克蘭芝一哩賽，不過今次就唔係再為上季贏金盃嘅「超霸神駒」效力，而係會騎練馬師陣泳志旗下「聖十字」，至於「超霸神駒」將會由巴西好手潘曉朗接棒出擊。