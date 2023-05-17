【戰況R3】潘頓大熱求其 航哥次熱死火 呢場布文積極贏！

第3場四班谷1200米，潘頓匹「人和家盛」閘前落飛成為4倍大熱，不過今場佢留在中間直路飛出外欄衝，求其追幾步就收工，買咗佢嘅馬迷冇眼睇，至於航哥次熱門「旅遊高球」，入完Q後都係唔掂無影呀。頭馬落在主動積極的布文坐騎「電子宇宙」身上，此匹3歲文廐馬，排8檔志切要搶欄，真係畀佢帶到頭，之後撳慢回夠氣入直路，愈走愈有，最終大勝3又四分一馬位破處身，「電子」系今季成績好勁，分別有「電子傳奇」1W同埋「電子兄弟」3W，依家呢隻新貴都贏埋添。是場跑第2、3名，係在中檔僅僅頂到的「祥華字寬」及田泰安補出24倍冷門「健康心靈」。

贏到33W的文家良，話「電子宇宙」一向都有前速，可能今日場地偏軟利其步伐，所以好快就擺到前走，不過今場頭馬時間唔算好快。練者又指，「電子宇宙」一向勤力而且有幾多都跑晒出嚟，今場佢贏到逾3個馬位，希望評磅員手緊少少唔好加咁多分，隻馬仲係3歲，展望佢仲有上升空間。

第3場賽果：4-11-8-3

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率2.3)

二重彩賽果：4-11(最後賠率32)