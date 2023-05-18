【賽後報告】令才贏馬流鼻血 樂捉鳥周俊樂垂手險失第2！

是晚賽後報告撮要：

第1場：「金牌實力」在運往跑馬地馬場途中煩躁不安，其後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。周俊樂因超磅而未能履行「開心再來」的策騎聘約，該駒遂改由田泰安策騎。周俊樂被罰款5千元。

第2場：「合夥贛勁」患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第4場：抵達跑馬地馬場後，「威威鬥士」被發現右前腿腫脹，其後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。被查詢有關「樂捉鳥」於末段的騎法時，周俊樂表示，他在覺得坐騎已抵達終點時停止力策坐騎。他又說，當他意識到坐騎其實尚未衝線後，遂重新開始力策坐騎至終點。小組告誡周俊樂，他必須確保全力催策坐騎至終點。考慮到「樂捉鳥」能夠保住亞軍，小組決定不對周俊樂採取行動。賽後，獸醫應練馬師沈集成的要求替「樂捉鳥」進行內窺鏡檢查。獸醫表示，是項檢查顯示該駒的氣管內有很多痰。

第5場：「令才」被發現左邊鼻孔有血。內窺鏡檢查證實「令才」曾流鼻血。

第6場：「晉神」發現會厭被覆蓋。

第7場：「都靈福星」佩戴了不正確的口銜鐵，其後須返回配鞍處更換口銜鐵，因而延遲進入跑道。練馬師伍鵬志被罰款3千元。被查詢是否有機會於最後100米以更大力度催策「滿月」時，潘頓表示，他認為坐騎當時已盡其所能對催策交出最佳反應，因此他不覺得有需要加大催策的力度。小組告誡潘頓，他在情況許可下須向小組展示他已盡全力催策坐騎至終點。

第9場：被查詢有關「勇敢巨星」令人失望的表現時，何澤堯表示，坐騎在能夠佔取有遮擋的前列位置之際走勢欠強勁，轉直路彎時數度將頭低俯。他又說，坐騎因此失去信心，自該處起未能以勁勢衝刺。練馬師呂健威表示，「勇敢巨星」上仗於4月19日跑獲亞軍，其後的操練表現令他滿意，故他惟有同意何澤堯的觀點。