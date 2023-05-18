【蹄聲妙影】做騎師好多時身不由己

最近發生嘅「蘇波」事件，經已進入司法程序，圈內人相繼避談，連口水潘亦冇就此事喺社交平台發文，算佢識Do。需知馬會誠信部唔會打冇把握嘅仗，今次完全斷正，相信搵毒舌大狀都打唔甩，神鞭輝提出上訴，極其量都係奢望減吓刑期，屆時東星亦要去跑馬地行政大樓拍片影相，保安亦會嚴陣以待，而兩位巴西佬仔細老婆嫩，幾個月冇得出賽之餘，個朵亦臭晒，睇情況都要收起皮球，怕且寄望下一代。

講開又講，還記得英國騎師易根嗎？佢都算執番身彩，當年廉署喺「青草」行動同時拘捕霍達及易根，其中後者選擇棄保潛逃返英國，更獲當地馬會發給騎師牌照，繼續策騎事業，但廉署礙於缺乏引渡條例，就算法庭發出埋拘捕令，仍未能引渡根叔回港受審，而佢近年騎少咗馬，重點培育囝囝易健寧(David)，而David仔亦成為歐洲馬壇一顆新星，假如將來馬會發牌畀呢位騎二代，必定成為一時佳話，同時亦體現禍不及妻兒嘅精神。

此外，要成為一位騎師，當中必定經歷好多辛酸，可謂得來不易，局外人唔會明，捱餓造磅不特只，應酬梗少不免，慶功宴上台唱吓《朋友》就無傷大雅，但有時好多嘢都身不由己。記得好多年前，有行家北上揼骨，撞見某位澳洲騎師同班內地人喺大池玉帛相見，畫面夠晒爆，而東星有次同某馬主喺屯門食海鮮，聽到隔離房有把鬼佬聲，繼而從門罅窺見一位曾來港策騎嘅法國騎師在場，其實冇乜特別，只係山長水遠同幾個華人同枱食海鮮啫！

初步提供:

第3場9「謎語」

第10場5「特別美麗」

■東星