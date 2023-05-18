【賽馬以外】究竟有無副練會升正？

嚟緊下個月初嘅牌照委員會會議，絕對係萬眾期待，事關大家都好想知下季騎師、練馬師陣容有咩變化。最初以為騎師冇咩特別，事關早幾年因為疫情，騎師陣容冇乜變動，只係今季應該有幾位華將唔玩，最近又有蘇兆輝、波健士出事，馬雅提早返巴西，相信呢一刻啲受薪董事都好頭痛，究竟應該搵咩人下季嚟香港呢？唔係話依家真係唔夠騎師用，但牌照委員會始終有責任搵多一、兩位夠料嘅騎師來港，只係呢個世界你揀人之餘，亦會人揀你，筆者都知唔係冇人申請嚟香港，只不過唔啱馬會心水，鬼唔知馬會想馬昆、杜苑欣、賈傑美做公司騎師咩，但神鵰俠侶目前仍會專注英國策騎事業，賈傑美墮馬傷完就連幾時復出都未知，或者馬會試吓搵最近屁股唔痛兼否認騎埋今年尾退休嘅嘅莫雷拉返嚟試吓囉，馬會應該唔會見到國籍就驚咗啩。

反而練馬師陣營就相當微妙，早前馬會已經公布澳洲籍廖康銘下季來港開倉，早排佢都嚟咗香港做啲準備工夫，兼且籌組馬房班底。咁究竟下個月嘅牌委會，會唔會有副練成功升正呢？睇番上季先有霍利時中途劈炮，然後就到蘇保羅提早退休，結果馬會就先公布發牌畀黎昭昇，然後舊年6月嘅牌照委員會會議，就決定發牌畀當時擔任呂健威馬房副練嘅伍鵬志升正。咁今季起麻唔見再有倉主中途唔玩，而原本夠65歲要退休嘅文家良，已經率先獲延長牌照一季，所以現階段係無練馬師走。只不過，有睇練馬師榜都知，已經收咗兩封警告信嘅何良、鄭俊偉仲未上岸，尷尬嘅位係佢哋兩個分別只爭3場(包括一場五班)及4場四班或以上頭馬就上岸，話難唔係太難，又絕不容易。萬一下個月真係有副練升正，而鄭、何兩廐又順利護級，下季就由22個倉變成24倉，競爭會唔會更加激烈？

其實原本一眾夠年齡，夠資歷嘅副練，喺呢段時間真係唔擔心冇機會升正，事關當初預計出現本地練馬師退休潮，暫時並未出現，因為馬會呢兩季一直改例，先決定延長姚本輝、呂健威嘅退休年齡，今季亦突然畀文家良練多季。首先筆者都要講明，對於馬會讓部分華籍倉主延遲退休，係絕對支持，事實上呢幾位練馬師有心有力，一個今季贏打吡，另外兩位目前擁有「金鎗六十」及「金鑽貴人」，能力唔使懷疑，健康狀況又許可，又多支持，點解唔可以繼續練，但對等待升正機會嘅副練嚟講，面對突然政策上嘅改變，又可以點部署？

始終伍鵬志開倉，的確有啲受惠於蘇保羅唔玩，接收蘇廐不少舊部，不論係馬房員定係馬匹，對今季有極大幫助。至於若然下季都有副練升正，現階段佢能夠接收啲咩馬，真係未知之數，況且仲要同廖康銘競爭，如果本身唔係有班話明撐自己嘅馬主，真係唔容易。又或者咁講，如果要筆者估，若然牌照委員會下個月真係公布有副練升正，呢位人選後台應該唔簡單。

■山無陵