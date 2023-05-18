周末上演星克蘭芝一哩賽。

總獎金一百萬新加坡元的克蘭芝一哩賽新加坡一級賽將於週六（5月20日）在新加坡克蘭芝馬場上演。在當地設廄從練的馬定賢將力爭蟬聯此賽冠軍，成為史上第2位能連勝此賽的克蘭芝練馬師。

澳洲籍的馬定賢去年憑性能廣泛的「林家閃電」首次勝出克蘭芝一哩賽，不讓其父馬約翰專美。馬約翰從練時先後於2004年及2006年憑「優美音樂」及「李卡斯」兩度在此賽奪魁。

不過，「林家閃電」自從該仗後一直受傷患困擾，至今未再上陣，也不會於週六爭取衛冕。馬定賢今戰將派出馬房另一星級賽駒「林家準將」爭標。

五歲的「林家準將」現時與廄侶「林家閃電」並列新加坡評分最高賽駒。前者於去年12月在沙田角逐浪琴香港短途錦標（1200米一級賽），雖未能跑出水準，但其後今年兩仗均高奏凱歌，因而被視為今戰的爭標要角。

「林家準將」服役以來表現出色，迄今上陣17次，共得13捷，最近先於2月初在膠沙地上勝出魚尾獅錦標（1200米新加坡三級賽），再於3月下旬攻下萊佛士盃（1600米新加坡一級賽），贏得第3項一級賽冠軍。

「林家準將」因而成為今年克蘭芝一哩賽的爭勝要角，馬定賢冀憑該駒在此賽取得個人兩連勝，倘若成功奪魁，他將成為自納遜於2011年連續第4年揚威此賽後，另一位連勝此賽的克蘭芝練馬師。

紐西蘭籍練馬師納遜的克蘭芝一哩賽連勝紀錄始於「上旋」於2008年奪標，其後他再憑「威剪刀」（2009年）及「最美好」（2010年及2011年）在此賽建功。香港練馬師方嘉柏其後也憑「川河尊駒」於2018年及2019年連勝此賽。

南非籍練馬師李卡都今年將會三路興兵，或會是馬定賢奪冠美夢的攔路虎。

其中「青蛙王子」應屬李卡都馬房的爭冠主力。這匹來自南非的6歲賽駒在新加坡服役至今11戰3勝，儘管曾兩度在新加坡一級賽跑獲亞軍，但始終與頭馬無緣，而且以上仗在萊佛士盃（新加坡一級賽）以兩個多馬位敗給「林家準將」的表現來看，兩駒的實力仍有些差距。

李卡都今年也會派出「超霸神駒」及「火箭星」參賽。現年7歲的前香港賽駒「超霸神駒」在智利培育，曾於去年攻下新加坡金盃（2000米新加坡一級賽），而「火箭星」則是在澳洲出生的6歲賽駒。

澳洲籍的伯里奇自2005年在新加坡設廄從練以來，仍未嘗摘下克蘭芝一哩賽桂冠，但今年有機會憑4歲新星「街頭夢想」實現零的突破。

「街頭夢想」出道頭4仗的最佳成績止於一席亞軍，但其後迅速冒起，最近6戰未逢敵手，評分已由50分急升至現時的93分。

「街頭夢想」對上兩仗先後擊敗「青蛙王子」及「超霸神駒」等佳駟，足證具備成為星級賽駒的潛質。

不過「街頭夢想」該兩仗均在讓磅賽制下負輕磅上陣，而今仗則平磅角逐，將面臨服役至今的最大挑戰，但只要牠能夠交出招牌式的加速力，定必有力爭勝，為馬迷帶來一場精彩的世紀之戰。