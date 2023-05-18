馬場小鮮肉 周日繼續造星！

季尾階段，有兩位見習生鍾易禮同黃智弘一同在騎師陣容內，現時不少馬拚得多評分高企，呢類有磅減見習生真係好使好用，好似獲減7磅的鍾易禮，近3期夜賽都交出頭馬，剛剛更夥拍「八駿巨昇」重新再贏，騎者賽後大談坐騎跑法特點及賽事形勢，明顯做足功課。至於新10磅仔黃智弘，上周末亦順利開齋，當日騎住「川河冠駒」大外一氣衝贏，就連方嘉柏都大讚此位新徒弟發揮不慌不忙。

嚟到本周日，大家又有機會見證馬場「造星」成功，上述兩位新紮師兄，各自有實力坐騎揸手，先講鍾易禮，接手方嘉柏的「玉樹臨風」，此馬雖然仍未出頭，但至今兩次上名均是擺前走，如今用上7磅仔，相信都會盡搶，連場跑近狀態已起，有權出頭。

至於黃智弘，將會騎葉廐新勝的「閃電烈馬」，此駒上次孭127磅與「龍城強將」雙雙彈開群駒重開勝門，今次加5分留在四班，用新牌仔減10磅只負122磅，比上次更輕5磅，優勢可想而知。弘仔另一匹坐騎「飛鷹翱翔」同樣擅放，前仗用鍾易禮減磅就曾擊敗當銳的「實力派」，今次牌仔換牌仔，依然是同一技倆。

第7場黃智弘策騎今季直路賽獲3W4P的「怡心聲」爭首本途程，碰巧師兄鍾易禮會為師傅告東尼的「加州得力」效勞，後駒前仗在同程敗於好馬「英雄豪傑」得第2，呢場分分鐘開「減磅Q」，各位啱心水可買連贏及位置Q。