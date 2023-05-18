港澳盃汁都撈埋 9場阿蔡又想一Q清枱？

大馬房高班子彈多，最近不少同廐馬於同場各為其主出擊，令賽事更有睇頭！蔡約翰最近有「紅運帝王」及「永遠美麗」於港澳盃包Q，今次第9場蔡廐有3駒列陣，「自勝者強」及「魅力知遇」這對失落打吡大賽馬，居二班實力秤先，可捧連贏及位置Q，若博三重彩更可預埋「笑哥兒」。

除了告東尼頻頻開出馬房Q，蔡約翰月初有「志勝時機」及「一定美麗」於同場跑獲冠軍及季軍，最近港澳盃也有「紅運帝王」及「永遠美麗」一Q串返，助馬房贏盡聲勢。今季誓要重奪練馬師冠軍的蔡約翰，部署必繼續進取。

第9場二班1600米，「自勝者強」早前於打吡大賽僅敗於「遨遊氣泡」獲亞軍，實力雄厚。再出縮程跑田草1400米，負於同廐「永遠美麗」不足一馬位得季軍，今次回配潘頓跑一哩力足補中。

狀態曾一度轉沉的「魅力知遇」，在打吡大賽後復現追勢，再出跑1800米只輸給「直線力山」及「知足常樂」獲季軍，兩駒同屬今季打吡大賽4歲當銳分子，再出雙雙於G3皇太后紀念盃串Q，可再次印證今季打吡大賽水準高。既然「魅力知遇」賽績硬淨且回勇，有望與同廐「自勝者強」展開激鬥！若然成功包Q，最大得益者就是蔡約翰！

蔡約翰今次全力出擊，捧獨贏可吼第3場「美麗新星」，此駒繼前仗獲亞軍後，上次於1400米排14檔獲季軍也克服了難度，今次增程上1600米轉排4檔好位，大條道理坐正。

第8場「明心知遇」上次初出即勝，擊敗強手如「旺旺神駒」及「還看今朝」，今回再戰三班田草1200米，料可助蔡約翰於「練馬師王」取得12分，今次「練馬師王」就捧此位衝冠王者！