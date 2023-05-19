羅富全誓要絕地反擊！

踏入季尾階段，冠軍練馬師已成為蔡約翰與羅富全兩師徒之爭，蔡約翰以61W穩居榜首，以8W帶離羅富全，奪標形勢佔盡上風，然而上屆冠軍羅富全力謀反先，最新一輪攻勢排山倒海，沉着應戰下取得4連勝，今期派精銳如「以戰得勝」及「特別美麗」反撲，必然力爭取頭馬「實現夢想」。

羅富全剛周三夜賽以「伊臣」增添頭馬，乘蔡約翰連勝斷纜，繼續保住衝冠希望，季內尚餘17期賽事，羅富全衝冠不是夢，要扭轉目前劣勢，每次賽事不能再有閃失，必須延續勝勢，逐步追貼對手，方有反勝機會。

今期賽事，羅廐面對蔡約翰馬房大軍壓境，他派遣精銳迎戰，第2場初次上陣之「實現夢想」屬爭勝要角之一，「夢想」系質新馬向來急進，掌舵人蘇啟聲囡囡名下「夢想成金」曾經是初出道取6連勝之新星，今次同主馬「實現夢想」由何澤堯一手包辦3課大閘，高度重視馬匹進度，在羅富全安排衝冠重要關頭登場，擺明部署一出即勝。

第10場生力軍「特別美麗」出賽以來專攻田草1400米，初出露光跑獲第2名，再出兩仗換潘頓只接近而未能上名，上場改配梁家俊慢步速賽事下，群駒鬥衝再以頸位飲恨屈居亞軍，今趟原班人馬再來，補中決心毋庸置疑。

以戰得勝近況可取

第8場「以戰得勝」既有近績支持，再加上第4場評分跌穿新低的「路路爽」，及第9場連拚不疲之「保羅承傳」，如能把握形勢伺機而動，亦不能低估一眾舊馬的爭勝機會。