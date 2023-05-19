掛靴前最後一戰樂景傑錦標 戴圖理策桂葉冠留回憶

計劃於年底告別鞍上生涯的戴圖理，近期氣勢如虹，他將於周六夥拍近況勇銳的「桂葉冠」出爭1600米樂景傑錦標，有望再添一級賽殊榮。

「桂葉冠」是今戰13匹參賽馬中唯一雌馬，出道至今4戰3勝，進步良多。52歲的戴圖理於5月6日在新市場主策「新王朝」勝出英國二千堅尼，其後在英國6場分級賽上陣，勝出一項二級賽及兩項三級賽，頭馬全部來自「桂葉冠」所屬的高仕登及高素德馬房。

戴圖理今仗首次策騎「桂葉冠」上陣，他於周三策騎馬兒快操，該駒表現令人甚為滿意。練馬師高素德說：「『桂葉冠』正在不斷學習，雖然今仗再次競逐一級賽考驗頗大，但值得嘗試。」「桂葉冠」上仗在金頓攻下膠沙地賽事後，今仗挑戰草地一級賽，並將首次與質素甚佳的雄馬較量，包括「現代遊戲」，該駒先於前年勝出育馬者盃兩歲馬草地大賽，再於去年摘下育馬者盃一哩大賽。

「現代遊戲」至今已4勝一級賽，但上月在1600米一級賽威士忌一哩錦標大熱倒灶，練馬師艾柏賓表示此駒當時的表現不算太差，而且該賽的季軍Up To The Mark本月從容勝出一項一級賽，可見該賽水準不俗。艾柏賓說：「『現代遊戲』在堅蘭一仗大熱倒灶，我們固然失望，當時儘管頭馬在直路上已拋離甚遠，但馬兒仍然力拼到底，追回不少失地，我非常有信心『現代遊戲』現時的實力不減去年。」