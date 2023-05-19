【論戰天下】星洲矚目新貴拆擂台

周六轉播賽繼續分日夜場，新加坡克蘭芝一哩賽日播7場，星洲馬王「林家準將」擺擂台，挑戰者有如日方中的「街頭夢想」，乘勇打大佬！晚上英國紐百利馬場樂景傑錦標賽馬日播兩場，要留意場次編排是S2-3及S2-4。

國王六一準備就緒

S1-1：「國王六一」抵星前在愛爾蘭最後一仗贏6個馬位，移籍落地3戰而上場初跑1600米放入亞席，今場馬少場合可繼續主動，賽前與多匹克蘭芝一哩賽參戰馬同組試閘順放得第5，已準備就緒。

農神泉全組最穩定

S1-2：隸屬「林家」系的「農神泉」乃產自阿根廷的6歲馬，論近績可算是全組最穩定，今年出賽6次2冠3亞1殿，跑法居中不受步速影響，季內雷馬克騎4次更全入Q，條件齊備勝望最高。

國金星際大閘試準

S1-3：「國金星際」澳洲上名於膠沙地，抵新加坡後首戰草地後上跑第2，再出轉膠沙地則因慢閘後，上前耗力過多落敗。賽前試閘後上勝出點到即止，回師草地賽排6檔可重視。

亞瑟王實力僅次馬王

S1-4：羅瑾夫人旗下的「亞瑟王」是去年獅城盃亞軍，計實力乃僅次於「林家準將」的星洲短途馬，今跑第一班賽負重，但改由重磅騎師薛凱華亦減輕壓力，憑超群質素居此組坐位望贏。

尼彭伯格對手減弱

S1-5：羅瑾夫人出一對Te Akau Stud賽駒，「尼彭伯格」3歲且出賽經驗較豐富，抵星一出即勝後，近兩場亦挑戰分級賽自視甚高，前仗後上第4表現不差，今回師初級賽對手減弱，有力重開勝門。

林家準將初遇新星

S1-6：新加坡馬王「林家準將」在陣擺擂台，不過我仍記得去年在此賽慘敗給同主「林家閃電」一幕，但該役後已在星洲無堅不催。12月來港跑短途錦標包尾技不如人，復出繼續也文也武，不過今次將會遇到一匹後起之秀挑戰，所講的是4歲「一錘定音」子嗣「街頭夢想」。由去年未奪標馬賽起一路殺上，已締造6連勝佳績，體重近1200磅大馬，近仗憑輕磅一舉擊敗「超霸神駒」及「青蛙王子」兩匹星洲高分馬，但姿態實在輕鬆。本身跟前跑法十分煞食，雖然與「林家準將」相差20分平磅跑，但憑當銳氣勢未必不能擊破。「青蛙王子」跑大賽演出繼續準繩，皆因其餘對手更弱，杜奕騎熟亦可作配。「聖十字」上屆此賽亞軍，老馬保養得宜，強配客串一天的薛凱華有助加強戰力，配腳之選。

追風寶駒馬勇人強

S1-7：「追風寶駒」近仗所負給的對手是「農神泉」及「致敬者」，後駒之後再贏二級賽巴克錦標，計實力十分上風，重配人馬合作4戰3冠1亞的冼文諾更覺穩健，檔好馬勇人強可食尾胡。

抱天雷血脈夠顯赫

S2-3：「抱天雷」乃型格十分吸引的前美國三冠王「正義」子嗣，母系Together Forever曾勝一級賽亦在愛爾蘭橡樹跑第4，長力十足。剛初跑2027米只負於上周在迪河錦標得亞軍的「赤楊雄姿」，3歲馬鬥進度，但以其血統背景將來可望躋身更高班次，可優先留意。

現代遊戲四平八穩

S2-4：今屆樂景傑錦標形勢較為平均，四平八穩似乎仍是高多芬馬房「現代遊戲」，去年贏出法國二千堅尼後，分別出戰加拿大及美國多添兩項G1勝仗，上場重返福地美國堅蘭馬場，可惜被對手走甩後上不及得亞軍，本身場地性能廣泛不受天氣影響，有力助高多芬第9次奪標。「喚雨呼風」去年尾在英國冠軍錦標得季軍，所負只半馬位，4歲馬進幅可能更大，爭勝分子。「桂葉冠」這匹4歲雌馬去年跳班跑太陽戰車錦標得亞軍，戴圖理早前替朱德望「新王朝」捧走英國二千堅尼，今場一級賽又有這匹質高馬叫胡。近況當銳還有「拼勝者」，上場沙丘園一哩錦標可掟甩「原野步道」及「輕取勝」不簡單，乘勇出擊。