【練馬師王】5月派蛋 9戰駒還擊

剛周三晚谷中「練馬師王」，方嘉柏取得1冠3亞成績，結果累積30分，成功封王，此乃小方今季第9次勝出這項彩池，悉數來自跑馬地賽事，不愧為「黑夜之神」。來到今期沙田日賽，柏廐僅得3駒參賽，人丁單薄，冧莊可能性不高。

由4月份開始，方嘉柏先後取得15場頭馬，成績是各廐之冠；另邊廂，一度有機會問鼎冠軍練馬師寶座的姚本輝，在此段期間只獲4冠12亞12季，經常搏殺失手，踏入5月份更未嘗一勝，輝哥當然希望盡快贏馬，打破悶局。

今期田戰，姚本輝共派9駒出擊，4歲星級賽駒「步大威猛」把守尾門，雖然孭頂磅兼配未開齋的艾道拿，條件似乎不利，惟馬兒演出甚準繩，撇除上場因跑軟地而演出走樣，其餘5戰非冠即亞，今次場地可望回復乾快，相信又可重現威力，值得重視。

另一方面，新見習騎師黃智弘將首度為姚廐馬效力，第7場「怡心聲」及第8場「英之星」一下子減掉10磅，有助提升競爭力。「怡心聲」剛戰負131磅仍能奪亞，表現出色，今次只負123磅，如釋重負，更具殺傷力；至於7歲馬「英之星」，今季10戰全負，近況普通，不過已由85分急降至70分，再配合牌仔減10磅優惠，負磅相當着數，隨時可作反彈。事實上，「英之星」角逐田草1200米，曾經交出1分8秒32，同程最佳時間屬全場最快，短途能力並不簡單，小心突如其來。

至於列陣第1場四班1200米的「陽光勇士」，早前初出配田泰安，劣勢下仍能追回季軍，盡顯高質，料非四班可久留。今次再攻田草1200米，應有更高水準的發揮，力足食頭胡先奪12分，為姚本輝打好根基。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 2.65倍

2.姚本輝 3.5倍

3.大衛希斯 5.0倍

4.賀 賢 12倍

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6.葉楚航 15倍

7.羅富全 16倍

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9.伍鵬志 30倍

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11.韋 達 85倍

12.容天鵬 65倍

13.文家良 65倍

14.呂健威 85倍

15.苗禮德 150倍

21.其他練馬師(方嘉柏/何良/鄭俊偉/高伯新/黎昭昇/徐雨石/丁冠豪) 100倍