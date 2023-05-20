【波馬同樂】日日美麗信潘頓

今次的推介十分貪靚，最緊要「美麗」！我揀了第10場三班1400米，蔡約翰和羅富全這對師徒麾下的「日日美麗」和「特別美麗」，對上一場分別博失屈居亞軍，今捲土重來，有望一Q返來！

先講「日日美麗」，上場在潘頓胯下成為2.5倍大熱門，末段未能望空，稍遲衝刺下雖衝贏「實力派」，卻鬥輸給「美麗喝采」半個馬位。騎兩次仍與頭馬無緣，但潘一哥依然肯第3度出策，值得再追一次。

今季跑過4次得2Q1第5，僅一次沒有獎金收的「特別美麗」，暫時應付田草1400米應該比較拿手。上場由梁家俊策騎頭三段守在二、三位，直路與「好拍檔」雙雙力追放頭跑的「非凡之星」，結果僅以頸位見負，實在可惜。今排4檔比之前幾使好跑，出閘順利勢成「日日美麗」最大威脅。

鐵角加入同樣靠後追的「神虎龍駒」，前仗爆出11倍半冷W，上場加7分再出落飛成5倍次熱，結果遇上大塞車，僅以第7名過終點。今抽1檔再出續配何澤堯，臨場如有賠率，更加不容忽視。

四重彩我會用師徒的「美麗」做複膽，配腳除「神虎龍駒」外，還有今季已交出3W2Q、準到無人有但負頂磅的「高大威猛」、抽好檔卻弱配的「開心寶貝」，以及上場初出30倍入Q的「博望坡」。祝大家好運！