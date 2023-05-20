跑過5個回合香港賽事，澳洲好手艾道拿尚未開齋，周日沙田賽事繼續把握機會，7匹坐騎之中，隨着布文停賽，接手尾場「步大威猛」，姚本輝擺明有心造就，再加上賀賢與蔡約翰鄉里撐場，另有「健康馬」與「魅力知遇」兩匹實力坐騎加持，開齋形勢一片大好。

雖然艾道拿未曾贏馬，但在港4度得季軍，全屬下風坐騎，能夠上名亦展現了騎者身手與高昂戰意，畢竟季尾階段資源分配有限，要打開缺口只有沉着應戰，而最撐新面孔之練馬師姚本輝，今仗因布文停賽，大膽起用艾道拿做替工，為尾場「步大威猛」出戰。雖然上場鐵馬斷纜初嘗三甲不入的敗績，但賽後布文解釋因馬匹不擅變化場地，敗績可以抹去。馬房新星為名而戰，艾道拿必視之為開齋黃金機會。

健康馬轉場求突破

另外，「健康馬」今季轉投賀廐後以谷戰為主，可是贏馬加分後卻遇上樽頸位，惟有轉場謀突破，以此駒去季於田草一再有上名紀錄，場地必可勝任，同場與廐侶「喜悅精靈」各為其主，艾道拿求勝心切，鬥志更值捧。

至於艾道拿為蔡廐效力「魅力知遇」，同場馬房兵分三路，雖然剛戰上名配搭潘頓，改騎廐侶「自勝者強」，亦屬艱難抉擇。「魅力知遇」上仗有復甦表現，顯然逐漸走出衝擊4歲經典賽事系列低迷時期，以騎練至今唯一合作同系列的「魅力一心」即告上名，兩人再度攜手，當然有望擦出勝利火花。